Culminan las obras de mejora de nuevos espacios verdes en el Parque Ofelia Nieto de Nervión en Sevilla

Parques en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la finalización de una nueva fase de las obras de mejora del Parque Ofelia Nieto, situado en la avenida Juan Antonio Cavestany, en el Distrito Nervión.

Esta actuación forma parte del plan municipal de mejora de los espacios verdes y ha permitido crear nuevas zonas ajardinadas junto al pasillo central del parque, según ha referido el Gobierno local.

En esta última intervención se han incorporado 650 unidades de especies ornamentales, distribuidas en 350 rabo de gato, 150 lirio africano y 150 barba de serpiente.

Además, se han instalado 280 metros cuadrados de tepes de Festuca, aportando variedad vegetal, textura y color al conjunto ajardinado.

Las obras han incluido la demolición de las zonas afectadas, el levantado de la solería y de la solera de hormigón existente, así como trabajos de excavación hasta alcanzar un perfil de sustrato adecuado para las nuevas plantaciones.

Posteriormente, se ha aportado tierra vegetal y se ha preparado el terreno para garantizar el correcto desarrollo de las especies incorporadas.

Además, se ha instalado un nuevo sistema de riego automático por telegestión, que permitirá optimizar el consumo de agua y mejorar el mantenimiento de las zonas ajardinadas.

También se han eliminado los antiguos alcorques metálicos que se encontraban en mal estado y se han ampliado mediante la demolición de las losas colindantes y la ejecución de nuevos alcorques con adoquines de hormigón, favoreciendo así el desarrollo del arbolado existente en el parque.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "seguimos avanzando en la mejora de los parques de los barrios para que sean espacios más verdes, accesibles, seguros y agradables para el disfrute diario del vecindario".