Se da a la fuga tras un accidente con otros tres vehículos saldado con un herido en Avenida Andalucía de Sevilla

Archivo - Una ambulancia del 061 circula por unha calle del centro de Sevilla. A 12 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España).- ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un coche se ha dado a la fuga tras un accidente con otros tres vehículos en la Avenida de Andalucía de Sevilla que se ha saldado con un motorista herido.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultado por Europa Press, el siniestro se ha producido pasadas las 14,00 horas de este viernes a la altura de las Cocheras de Tussam y se han visto implicados dos motos y dos turismos, de los que uno se ha dado a la fuga.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Sanitarios del 016.