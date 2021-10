La danza flamenca y el arte circense se dan cita esta semana en el Lope de Vega de Sevilla con '¡Viva!' e 'inTarsi'

SEVILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega de Sevilla, en su propósito de apertura a nuevas disciplinas artísticas, recibe esta semana a la danza flamenca y al arte circense con los espectáculos '¡Viva!' e 'inTarsi', ambos reconocidos por los Premios Max, galardones que reconocen la calidad de las producciones más destacadas del año en el ámbito de las artes escénicas.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Sevilla señala que el primero de estos espectáculos, '¡Viva!', subirá a escena los días 15 y 16. Dirigido por el coreógrafo y Premio Nacional de Danza Manuel Liñán (Granada, 1980), este homenaje a la danza española y el ballet flamenco lleva más de dos años poniendo en pie al público. En él, subraya que Liñán practica un derroche de talento, pasión, arte y creatividad a través de siete bailarines que dan vida a siete bailaoras en esta propuesta plagada de ironía, reivindicación, drama, chispa y poderío.

En clave de celebración, el coreógrafo recoge en '¡Viva!' la pluralidad del baile, sus distintas formas y la singularidad de cada una de ellas, despojándose de las reglas sociales y artísticas que imponen que el artista debe manifestarse según su género. Como cuenta el propio Liñán, "de pequeño me encerraba en mi cuarto y me vestía con la falda verde de mi madre. Me adornaba el pelo con flores, me maquillaba y bailaba a escondidas. Ese baile era impensable fuera de esas cuatro paredes".

Así, en este espectáculo, Premio Max del Público y Premio de la Crítica en el Festival de Jerez --ambos en 2020--, Liñán presenta a los siete bailaores desplegando su arte de forma libre, potente y descarnada, y mostrando ante el público la parte formal de estas identidades que configuran nuestra propia naturaleza.

Ya el domingo 17 el circo tomará el escenario del Lope con las acrobacias de la compañía Eia que, con la colaboración de Jordi Aspa, llega al teatro municipal para presentar 'inTarsi'. El espectáculo, que desde su estreno hace cinco años no ha dejado de recibir el respaldo y reconocimiento del público, pone en escena a cuatro acróbatas que, junto a unas pequeñas estructuras, un trampolín y una báscula, se observan, chocan y se lanzan los unos a los otros, transportando al público a un viaje metafórico lleno de reencuentros, rivalidades, proezas, caídas, tomas de poder, seducción y manipulación.

Una vez más, según subraya, la compañía Eia vuelve a dar muestra de su sensibilidad creadora y su amor por el circo, un género al que se aproxima con honestidad, oficio y artesanía visual. Todo ello hace de 'inTarsi' un espectáculo poderoso, poético y divertido que, en esencia, es un reflejo de las relaciones humanas y por el que la compañía fue reconocida con el Premio Max al Mejor espectáculo revelación en 2017.