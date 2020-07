Defensora del Ciudadano advierte sobre quejas en limpieza en Sevilla y valora la reorganización de Servicios Sociales

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de Sevilla, Rosa Muñoz, ha presentado este jueves en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento hispalense su informe anual de gestión de 2019, en el que ha advertido del elevado número de quejas sobre la limpieza de la ciudad, a la par que ha puesto en valor la reorganización de los Servicios Sociales Comunitarios, que ha conllevado la atención ciudadana "en tiempo récord".

En su intervención, la responsable de la conocida como Oficina del Defensor del Ciudadano ha indicado que hay 387 expedientes en 2019, "poco número de acuerdo al número de ciudadanos de Sevilla", por lo que espera que se realicen campañas de comunicación para favorecer el conocimiento del órgano y que se puedan elevar. De esa cifra, señala que 362 han quedado finalizados y 25 están en tramitación.

Por delegaciones, en Transición Ecológica y Deporte se han abierto 126 informes, de los que sólo uno ha quedado por responder; los de Gobernación y Fiestas Mayores han bajado a menos de la mitad, con 59 tramitados; Bienestar Social y Empleo cuenta con 49 quejas recibidas; Igualdad, Educación y Participación Ciudadana ha sido objeto de 47 quejas; en Hacienda, 23; en Economía y Comercio, 19 expedientes, y en Alcaldía, cinco informes pedidos y cinco respuestas "inmediatas".

Muñoz llama la atención sobre la acumulación de quejas en el área de Transición Ecológica, que "ocupa una situación preeminente en cuanto al descontento de la ciudadanía". Así, indica que hay 62 de Lipasam y 38 de Parques y Jardines, por lo que "sigue siendo un problema en Sevilla". Le sigue en número de expedientes Protección Ambiental, con 14 peticiones de intervención; nueve del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y tres de Emasesa.

"No es más limpio el que limpia más veces sino el que mantiene la limpieza, un principio que se debería impulsar con campañas para la ciudadanía para que se mantenga la limpieza de las calles", añade, poniendo como ejemplo la situación de la plaza Carmen Benítez, "con quejas innumerables" y que estaba "perfectamente limpia por la mañana", pero que se iba deteriorando conforme avanzaba la jornada. En su opinión, "la ciudadanía tiene que concienciarse, ya que Lipasam limpia, pero los ciudadanos lo han de mantener".

También ha llamado la atención en positivo sobre Bienestar Social, ya que debido a la puesta en marcha por el Área de Asuntos Sociales del Plan Local de las zonas Desfavorecidas, a través de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inserción Social (Eracis), junto a la reorganización de los Servicios Sociales y Comunitarios, en la actualidad las citas se han restringido en plazo hasta llegar a los 15 días, lo que considera un "récord" y pide que ese plan piloto "se consolide para que la intervención se realice en el menor tiempo posible".

La Defensora de la Ciudadano ha seguido desgranando el informe, haciendo referencia a los distritos, donde se han solicitado 39 informes, quedando sólo uno pendiente. Así, acumulan seis expedientes los Distritos Sur, San Pablo- Santa Justa y Casco Antiguo, siendo los que más quejas han generado; con cinco, Cerro Amate y Triana; con cuatro, Nervión; con tres, Este-Alcosa-Torrebalnca; dos en Los remedios y uno en Bellavista-La Palmera. No se han recibido peticiones de intervención de Norte.

En cuanto a las empresas municipales, Lipasam ha sido las que más quejas ha recibido, con 70; seguida de las 14 de Emvisesa, nueve de Tussam y cuatro de Emasesa.

De las 362 quejas en general, 344 han sido estimadas, otras once no han sido estimadas y siete se ha considerado que la queja presentada no pertenecía a ese órgano competente al que se ha pedido intervención. También se han realizado ocho mediaciones con la Universidad de Sevilla, Policía Local, Emasesa, Emvisesa, el Defensor del Pueblo Andaluz o la Iglesia, entre otros.

Entre las propuestas de mejora se indica la realización de un plan de comunicación para ampliar el conocimiento de esta oficina, a la par que pide apoyo a los grupos para la propuesta de la modificación de reglamento de este órgano.

Tras la intervención de Muñoz, los miembros de los grupos políticos han puesto en valor el trabajo realizado, así la portavoz de PSOE, Adela Castaño, ha destacado la forma de trabajar de Muñoz y de su equipo y señala que se incidirá en las campañas de difusión para que la comisión sea más conocida. "Es bueno que nos dotemos del reglamento cuanto antes y desde la independencia absoluta de esta defensoría", añade.

El portavoz de PP, Beltrán Pérez, también ha destacado el reconocimiento a la "labor y entrega" de la comisión y apuesta por impulsar su actuación. En la misma línea, la edil de Adelante Sandra Heredia indica que son necesarias las campañas de sensibilización y la difusión en los barrios y llama la atención sobre que el nuevo reglamento siga sin aprobarse y plantea que sea mucho más abierto a la ciudadanía.

De su lado, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, espera la "máxima celeridad" en la modificación del reglamento para dotar la comisión de "más independencia", el cambio del procedimiento para la tramitación de las quejas para optimizar los plazos de respuesta y aclarar las competencias del comisionado.

Por último, la portavoz de Cristina Peláez señala que el trabajo de Muñoz pone "a la altura al Ayuntamiento como administración más cercana al ciudadano" y apuesta por que el gobierno local "se ponga las pilas" en materia de limpieza, en vez de ser un tema usado para "arrojarse entre los distintos partidos".