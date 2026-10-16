Denuncian el sonido de la actividad deportiva en el Complejo Cavaleri en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Complejo Cavaleri en Mairena (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Un vecino del municipio sevillano de Mairena del Aljarafe ha denunciado el sonido de la actividad deportiva en el Complejo Cavaleri de la ciudad, si bien el alcalde de la localidad ha informado de que, a raíz de este hecho, cuatro ediles del Ayuntamiento han sido llamados a declarar, incidiendo en la colaboración con la Justicia "desde el respeto y máxima tranquilidad".

"Se trata de una denuncia por el sonido de la actividad deportiva en el Complejo Cavaleri, sonido que considero normal en cualquier encuentro deportivo local, que también surge de la obligación de todo Ayuntamiento de promocionar el deporte y que es, por tanto, puntual y espontáneo", ha apostillado en un comunicado.

El Consistorio ha concretado que, a su parecer, tanto el Gobierno local como los clubes han actuado "correctamente" y adoptado "medidas para reducir el sonido y garantizar el derecho al descanso".

El alcalde ha concluido reiterando el compromiso municipal: "Nuestro compromiso es y siempre será seguir mejorando nuestras instalaciones, asegurando el derecho al descanso, y trabajar para que el deporte de Mairena pueda continuar desarrollándose con el éxito actual".