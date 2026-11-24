Cultivo de marihuana en una parcela de La Rinconada - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un cultivo de marihuana, con 600 plantas, y venta de droga al menudeo en una parcela de la urbanización Tarazona, ubicada en la localidad sevillana de la Rinconada (Sevilla). La intervención se ha saldado con la detención del propietario del inmueble y la incautación de estupefacientes valorados en más de 100.000 euros.

Durante la entrada y registro de la vivienda, los investigadores comprobaron que el detenido estaba construyendo una nueva nave dentro de la misma parcela con el objetivo de optimizar el cultivo, para llegar a general hasta cuatro ciclos de producción al año; todo ello financiado con los beneficios de la venta de marihuana y el menudeo de cocaína que operaba desde la finca, informa la Policía en una nota de prensa.

Asimismo, el arrestado contaba con un elevado nivel de especialización y seguridad. En el momento del registro, se encontraba instalando un circuito cerrado de cámaras de vigilancia de última generación, tanto en los muros perimetrales como en los accesos a las edificaciones interiores, para detectar la posible presencia policial.

Como resultado del registro, en el que también se intervinieron los vehículos utilizados por el sospechoso, los agentes se incautaron sustancias estupefacientes, cerca de 600 plantas de marihuana, que se encontraban en avanzado estado de floración arrojando un peso total de 55 kilogramos, cocaína, más de 29.000 euros en efectivo y dos armas de fuego.