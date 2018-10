Díaz, convencida de que "en unos días" será elegida presidenta

Actualizado 27/04/2015 22:41:57 CET

LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado convencida este lunes de que "en unos días" va a ser la presidenta de la Junta en la décima legislatura porque "lo diga el Parlamento" y escuche lo que dijeron los andaluces en las urnas.

Díaz ha hecho estas manifestaciones este lunes, después de que esta mañana el PSOE haya comunicado formalmente al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, la candidatura de Susana Díaz a la Presidencia de la Junta de cara al debate de investidura que previsiblemente se celebrará la próxima semana.

Durante un acto público en la localidad sevillana de La Puebla del Río, Díaz enmarcado en la precampaña de las elecciones municipales, ha señalado que Andalucía no tiene ni "un minuto que perder" y hay muchos problemas en la calle para que los partidos "estén en líos de partidos".

Ha advertido a esos partidos de que si están esperando a los elecciones del 24 de mayo para ganar uno u otro concejal, lo que "hay que hacer ya está hecho y lo que cada uno ha hecho, su tarjeta de presentación, es con la que van a ir a las elecciones".

Susana Díaz ha señalado que, a diferencia de "las condiciones" en las que accedió a la Presidencia de la Junta en el año 2013, ahora va a ser la presidenta "porque quieren los andaluces", que son los que la han votado en las urnas y eso le da la "fuerza que haga falta".

"Me han votado quienes me tienen que votar, que son los andaluces, y ahora lo que espero es que los demás (en referencia al resto de partidos) no me boicoteen, que me dejen ponerme a trabajar ya, cuanto antes, y que arrimen el hombro", según Susana Díaz, quien ha garantizado que los socialistas gobiernan para todos y que su única alianza y pacto es con la "gente".

Ha recalcado que ella ha firmado un pacto con la gente para luchar contra la corrupción o para luchar contra el paro y contra la desigualdad. "Nosotros no vamos a las elecciones contra nadie, sino que vamos a favor de la gente, y no vamos para derrotar a nadie, sino para que ganen nuestros pueblos", ha señalado.

Susana Díaz ha agregado que cuando ahora escucha pactos "de unos contra otros", los socialistas no están en eso, sino que están con la gente.

Ha manifestado que la gente necesita que el PSOE esté fuerte, porque solo sirve si es útil, si cambia la vida a las personas, si garantiza la igualdad y la libertad, y si es solidario y justo.

Ha señalado que ella sabe lo que tiene que hacer, "hacer honor" a las siglas de su partido, a la libertad, a la igualdad, a la solidaridad y a la honestidad. "Si me comporto como una buena socialista, seré una buena presidenta, eso es lo que nos distingue y lo que nos hace diferentes", ha apuntado.

Asimismo, Susana Díaz ha indicado que ella solo tiene la línea roja de la honradez y de la honestidad y que pide a los que la acompañen que también la tengan.