La Diputación aprueba entregar su "diagnóstico de patrimonio inmobiliario" ya en marcha para tomar "decisiones"

El estudio arroja ya "87 fichas" e incluye "valores de mercado" pero "la cuestión no es vender o no vender"

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado este jueves por vía telemática, ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos, cuyos tres puntos de acuerdo han sido sustituidos mediante una enmienda del PSOE aceptada por la formación naranja, con la que la entidad se compromete a entregar "el documento técnicocientífico" derivado del "diagnóstico" que ya acomete sobre su patrimonio inmobiliario, "al efecto de los usos de los mismos y su repercusión en la economía de la provincia de Sevilla".

En concreto, la portavoz de Cs en la Diputación, Carmen Santa María, ha defendido una moción de su grupo en demanda del "impulso de un plan de gestión del patrimonio inmobiliario de la Diputación" y entidades dependientes para la dinamización de la economía local, así como la realización de un "diagnóstico preciso sobre la gestión de todo el patrimonio inmobiliario del que dispone la institución provincial, con el fin de analizar al detalle tanto su estado de conservación como las posibilidades de uso".

Según Santa María, la Diputación ha de "contribuir a la reactivación económica y social activando su patrimonio sin uso, alcanzando acuerdos de colaboración público-privada con empresas, así como con otras administraciones que lo soliciten en los que el control, la toma de decisiones y la supervisión quedará en manos de la propia Diputación". Según ha explicado, "activando el patrimonio se pueden obtener nuevas vías económicas en las que sustentar las finanzas de esta institución".

LA MOCIÓN DE CS Y LA ENMIENDA

Así, la moción contemplaba "instar a la Diputación a que realice un diagnóstico de la gestión actual tanto de su patrimonio inmobiliario" como el de sus entes satélite, determinando "qué patrimonio ocioso existe con capacidad de generar ingresos" y buscando "acuerdos tanto con administraciones públicas como con entidades privadas y emprendedores para poder dinamizar la economía".

Frente a ello, el diputado provincial de Régimen Interior, Juan Manuel Heredia, ha explicado que la institución ya tiene en marcha un procedimiento destinado a reflejar un "diagnóstico real" de su patrimonio y el de sus entidades, con información incluso respecto a "valores de mercado", aclarando eso sí que este "estudio" debe "actualizar" todo lo relativo al patrimonio de la casa para después adoptar "las decisiones oportunas". El estudio, según ha precisado, se traduce ya en "87 fichas".

"VENDER O NO VENDER NO ES LA CUESTIÓN"

Empero, el diputado socialista ha apostado por no reducir el asunto a la "liquidez" de la Diputación, pues la misma goza de unas cuentas "saneadas". "Vender o no vender no es la cuestión", ha manifestado, insistiendo en que una vez concluya el estudio ya en marcha, será analizado y debatido "qué se puede hacer con ese patrimonio" en favor del interés general.

Dado el caso, ha planteado una enmienda a la propuesta, aceptada por Cs, mediante la que todos los puntos de la moción original de dicho partido han sido sustituidos por el compromiso de entregar "el documento técnicocientífico" derivado del diagnóstico que ya acomete la Diputación sobre su patrimonio inmobiliario, "al efecto de los usos de los mismos y su repercusión en la economía de la provincia de Sevilla".

Este extremo ha sido finalmente aprobado por unanimidad, pues el diputado de Adelante Miguel Ángel Márquez ha avisado de que no habría apoyado la moción original de Cs, al implicar una "visión mercantilista" del patrimonio de la Diputación, que no debe funcionar como "un banco", a lo que la portavoz de Cs replicaba que la idea es "mejorar la gestión" del patrimonio y no meramente enajenar bienes, ante lo cual Márquez señalaba la mención a la "liquidez" que contiene la moción.

El popular Ramón Peña, de su lado, ha apoyado la moción de Cs en todos sus términos, opinando que no puede haber "patrimonio apalancado" cuando hay "necesidades" que cubrir, idea que ha secundado igualmente el diputado provincial de Vox, Rafael García.