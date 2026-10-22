El disco 'Bécquer' fusiona poesía y música en Sevilla para "ofrecer una nueva mirada" hacia el legado del autor

1127763.1.260.149.20261022172927 Presentación del disco 'Bécquer' en Sevilla - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol de Sevilla ha acogido este jueves la presentación del disco 'Bécquer', una iniciativa impulsada por el ciclo Club de los Poetas Andaluces que fusiona poesía y música para ofrecer una nueva mirada a la obra de uno de los autores fundamentales de la literatura española.

El contenido del disco al completo se presentará en formato concierto el próximo lunes 26 de octubre a las 20,00 horas en el Patio de la Fundación Cajasol, con entrada libre hasta completar aforo.

La presentación ha contado con la participación de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; Fernando Trías de Bes, impulsor del proyecto y compositor; y Alberto Frías, tenor y responsable de la adaptación musical de las composiciones, según ha informado la Fundación Cajasol.

El encuentro ha comenzado con una bienvenida institucional a cargo de Antonio Pulido, quien ha destacado el valor cultural de esta iniciativa y el "compromiso" de la Fundación con la difusión de la literatura y la creación artística.

Durante su intervención, Pulido ha destacado que "la música puede abrir una puerta diferente a la poesía: permite descubrir sus ritmos, escuchar sus silencios, detenernos en una palabra y percibir de otra manera la emoción que encierra un verso".

El acto ha concluido con una serie de interpretaciones en directo a cargo de Alberto Frías, acompañado al piano por Dustin Calderón.