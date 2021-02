Diseñan herramientas para hacer más eficiente la labor de los jueces en competiciones de gimnasia acrobática

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla Juan A. León Prados ha diseñado dos herramientas informáticas cuyo uso hace más eficiente la labor de los jueces en las competiciones internacionales de gimnasia acrobática.

En un comunicado, la UPO indica que una de ellas reduce considerablemente el tiempo empleado en el sorteo de dichos jueces a la hora de distribuirlos en cada sesión de competición y la otra herramienta se puede emplear como mecanismo de evaluación y control del trabajo de los jueces durante la competición al generar diariamente y de manera automática informes individualizados que informan del rendimiento manifestado por cada juez.

Para perfeccionar estas herramientas, la Universidad Pablo de Olavide ha firmado un contrato con la European Gymnastics, de cuyo comité técnico de gimnasia acrobática es miembro el profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UPO Juan León, quien ha participado como juez internacional en cuatro mundiales, cuatro campeonatos de Europa, dos juegos europeos y más de 15 copas del mundo. "Y es a través de esta experiencia en campeonatos europeos y mundiales, al vivenciar los sorteos manuales de jueces, de dónde surge la idea de crear estas herramientas", indica.

"El proyecto nace como fruto de un trabajo de investigación previamente desarrollado para la confección de una herramienta basada en una hoja de cálculo que facilita el sorteo y confección de los paneles de jueces", explica León. Así nació Acrodraw, presentada por primera vez con éxito en tres eventos de European Gymnastics en 2019: los II Juegos Europeos celebrados en Minsk (Bielorrusia), el 10º Campeonato Europeo de Grupos de edades de gimnasia acrobática y el 29º Campeonato Junior y Sénior de Gimnasia Acrobática celebrado en Holón (Israel). "Su uso fue un éxito sin precedentes, pues nunca se había hecho un sorteo automático", afirma el profesor de la UPO, quien continúa rediseñando junto al ingeniero informático Alfonso Rosales dicha herramienta para hacerla más completa y profesional, además de aportar mejoras en la utilidad y funcionalidad.

Así, el software 'Automatic Acro Judges Draw Tool' (Acrodraw) redujo el "enorme tiempo gastado en la realización manual del sorteo de jueces que juzgan cada sesión de una competición de gimnasia acrobática". "Una vez introducidos los datos relativos a la competición, nombre, país y categoría de los jueces, y a partir de una plantilla, este software genera tantas hojas como sesiones se hayan definido. En cada hoja, se establecen los diferentes roles que ocupan los jueces para cada uno de los dos paneles de jueces que existen para juzgar la competición en casa sesión", explica León, quien añade que "en las sesiones destinadas a sortear los jueces que juzgarán las finales, el software permite seleccionar automáticamente a los mejores jueces y permite decidir si se desean elegir a jueces de la misma nacionalidad que los gimnastas finalistas o no".

Así, este sistema de realizar los sorteos permite ganar un tiempo muy valioso en la preparación del juez para la competición, realizando sorteos de paneles aleatorios y equitativos en segundos. "Antes de esta herramienta, los sorteos se hacían manualmente, usando una mano inocente para sacar bolas a modo de bingo con el número asignado a cada juez o abriendo papeles con el nombre de los jueces", explica el profesor de la UPO, quien sostiene que Acrodraw, por ejemplo, puede sortear ocho sesiones clasificatorias en aproximadamente tres minutos (manualmente serían entre una hora y media y dos horas), y tres sesiones con finales en menos de un minuto (manualmente podría destinarse entre 45 minutos y una hora y media).

El proyecto objeto del citado contrato, denominado 'Design and development of the software Electronic Judges Draw for Acrobatic Gymnastics', permitirá la importación automática de datos, así como funcionalidades automatizadas más avanzadas, haciendo aún más fácil y cómoda la gestión y realización de los sorteos. Esta mejora del software se estrenará en el próximo Campeonato de Europa de Gimnasia Acrobática que se celebrará el próximo mes de octubre en Pesaro (Italia).

SUPERVISIÓN DE LOS JUECES

Por otro lado, el profesor Juan León también ha creado, e incluida la licencia de uso en el contrato, la herramienta 'Automatic Acro Judges Individual Report Tool' (Acroajir), cuyo objetivo es generar informes individuales de manera rápida y automática, que resuma objetivamente el grado de exactitud, precisión, consistencia y parcialidad que muestra cada juez de gimnasia acrobática en la evaluación técnica y/o artística de rutinas competitivas.

"Disponemos así, por un lado, de una herramienta pedagógica y educacional para jueces, que permite valorar deficiencias al identificar criterios menos concordantes, lo cual podría ser útil en la futura mejora de la definición de estos durante los cursos de jueces y, por otro lado, permite supervisar a jueces en eventos de Gimnasia Acrobática, asignándoles un valor individual de rendimiento que supone un criterio objetivo para recompensar y/o advertir a los mismos", explica León.

Una vez exportados los datos del sistema informático de puntuación usado en la competición y en el que los jueces anotan cada puntuación, el software funciona mediante macros que analizan todas las puntuaciones registradas para cada juez, sesión y día y las compara (a modo de gold estándar) con las obtenidas por jueces de control, con mayor experiencia y conocimiento. En dicho análisis, las macros diseñadas realizan operaciones estadísticas para extraer la información deseada, presentarla de manera fácil, resumida y comprensible para los jueces. Además, exporta individualmente informes en un archivo pdf, con el propósito de enviarlos por e-mail a cada juez. Este proceso puede generar un promedio de 20 informes individualizados por minuto, lo que permite dar feedback a los jueces incluso el mismo día de la competición.

"Toda esta información se presenta de modo gráfico, resumido y simplificado, de manera que pueda ser entendida e interpretada fácilmente por cualquier juez, sin necesarios conocimientos en estadística", afirma León, quien añade que "otra de las ventajas es que se pueden generar automáticamente 400 informes, todos los de un Campeonato de Europa, en sólo 15 minutos".

El contrato entre la UPO y la European Gymnastics se ha firmado al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) bajo la gestión de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Pablo de Olavide, que faculta a los grupos de Investigación reconocidos por la universidad, a los Departamentos, y a su profesorado a celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.