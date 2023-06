El documental 'Pepe El mudo' de Cruzcampo, León de Bronce en el Festival de Cannes (Francia)

El audiovisual narra la historia de un bar de Mairena del Aljarafe a través de los testimonios de sus protagonistas



SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Pepe El mudo' de Cruzcampo ha logrado el León de Bronce en el prestigioso Festival Internacional de Creatividad de Cannes (Francia), donde compiten campañas publicitarias de todo el mundo. En concreto, se ha hecho con el galardón en la categoría de 'Entretenimiento (película de no ficción)'. Este reconocimiento constituye un "verdadero hito" para la firma cervecera, la marca responsable de llevar esta "pequeña gran historia local de autenticidad y valentía a un nuevo nivel".

En este sentido, el documental transmite la realidad del bar Pepe El Mudo, ubicado en Mairena del Aljarafe (Sevilla) y de sus protagonistas --Pepe y Esperanza-- ambos sordos y fundadores del bar, y su familia, clientes

y vecinos, algunos ilustres como el artista Kiko Veneno, destaca Cruzcampo en una nota de prensa.

El resultado es una "pieza orgánica, cruda y emotiva", construida a través de los testimonios de sus protagonistas y con el apoyo y la involucración de asociaciones de personas sordas. "La ausencia de guiones creó un ambiente emocional y muy especial entre el equipo y la familia".

"Cuando nació este proyecto no teníamos ni idea de hasta qué punto nos fascinaría todo el universo de Pepe y su bar. Miráramos donde miráramos, todo era una fuente de inspiración marcada por el acento de sus dueños", recuerda Juan Pedro Moreno, director creativo ejecutivo de Ogilvy, agencia creativa que firma la campaña. "Desde el inicio tuvimos claro el formato documental para trasladar fielmente el carácter y singularidad del lugar y de la familia", ha añadido.

'El Mudo' es el apodo cariñoso con que los vecinos conocen a Pepe Martínez, muy conocido en la zona gracias a su carisma y a sus famosas gambas, su particular estilo de hacer las cuentas o coger las comandas. "En tiempos en los que la inclusión era una utopía, Pepe creó sus propios códigos con sus clientes para pedir una tapa o un signo específico para pedir una caña de Cruzcampo, algo que recoge fielmente el documental contado por su protagonista".

En la actualidad, su bar sigue siendo un lugar muy especial, "marcado por el acento de sus dueños, con carácter y autenticidad: sus famosas gambas o el hecho de hacer las cuentas con tiza en la barra" hasta el punto que desde el Consistorio le han dado su nombre a la glorieta que se ubica frente al establecimiento.

El microdocumental de Cruzcampo cuenta esta historia a través de opiniones de clientes y vecinos de la zona. Es el caso del famoso artista Kiko Veneno, que hace una pequeña intervención. "Pepe es una persona auténtica y ha creado desde sus inicios un mundo al que ha incorporado un montón de cosas para las que se requiere ese toque personal que da el acento", explica el artista. "Es una enseñanza muy viva de cómo las personas tenemos nuestra propia forma de ser y de expresar nuestra personalidad. De cómo el acento está presente más allá de lo fonético", abunda el artista.

"Mis padres emprendieron en unos tiempos que fueron muy complicados para ellos, con mucho esfuerzo y con mucha creatividad. De hecho, mi padre creó con los clientes su propio signo para pedir una Cruzcampo, colocando los dedos pulgar e índice en cruz", explica Carmen Martínez. En aquellos tiempos, siendo sordos, y sin dinero, "poca gente apostaba por ellos", comenta Pepe, otro de los tres hijos --todos oyentes de personas sordas (CODA)--.

OTROS GALARDONES

Tras el éxito de 'Lola', el conocido spot de 2021 que impactó de forma especial gracias a su reivindicación del acento, Cruzcampo apostaba por 'Pepe El mudo', "una historia #ConMuchoAcento', como nueva entrega creada únicamente redes sociales. Ahora, al igual que su predecesora, esta pieza cosecha éxitos internacionales como el León de Bronce de Cannes y también nacionales, ya que cuenta en su palmarés con reconocimientos como Oro 'Best in Pr' y Bronce 'Best Branded Content' otorgado por Branded Content Marketing Association.

Asimismo, cuenta en su haber con el 'Best Gran Prix Campaña', Oro en 'Best in Pr' y Bronce 'Best Branded Content' en los Best'N Food 2023 y Bronce 'Idea' (bebidas alcohólicas), Anuario 'Craft' (Diseño Gráfico) y Anuario 'Contenido' (Concienciar) en los premios otorgados por CdeC (Club de creativos).