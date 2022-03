Un documental repasa los trabajos de la Universidad de Sevilla en el yacimiento de Sarup Al Hadid

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Saruq al Hadid, un tesoro bajo la arena del desierto', producido por la Embajada de España en los Emiratos Árabes Unidos, hace un repaso por los trabajos realizados en el yacimiento de Saruq Al Hadid (Dubai), cuando se cumplen 20 años de su descubrimiento. Entre esos trabajos, destacan las dos últimas campañas, que han sido dirigidas por los profesores de la Universidad de Sevilla (US) Myriam Seco y Eduardo Ferrer. La cinta se ha presentado este miércoles en el Pabellón de España en la Expo 2020 Dubai.

En una nota de prensa, la US ha recordado que el municipio de Dubái eligió en 2018 a un equipo de profesores del departamento de Prehistoria y Arqueología de la US para hacerse cargo de la investigación en el yacimiento arqueológico de Saruq Al Hadid. Estas tareas incluyen excavaciones arqueológicas, restauración de primeros auxilios, análisis paleobiológicos y documentación. Además de la US, el proyecto ha contado con la colaboración de la Universidad de Córdoba y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Los trabajos realizados en el yacimiento evidencian que en Saruq el Hadid se desarrollaron actividades metalúrgicas de gran importancia. En concreto, se elaboraban armas, objetos religiosos y joyería. Teniendo en cuenta lo excavado hasta el momento por equipos de diversas nacionalidades, "no cabe duda de que Saruq el Hadid es un yacimiento que puede contribuir al conocimiento sobre el desarrollo de la metalurgia y las líneas comerciales que había en el Próximo Oriente asiático", ha destacado la US.

La primera intervención arqueológica tuvo lugar entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2019 y los resultados fueron "muy positivos". Los miembros de la US tuvieron la oportunidad de conocer mejor las necesidades y las incógnitas por resolver de este yacimiento. En esta primera etapa, se hallaron fragmentos de hierro, mucha escoria y un gran número de huesos de animales.

La segunda intervención arqueológica de la Universidad de Sevilla en Saruq al Hadid tuvo lugar entre el 8 de noviembre de 2019 y el 30 de marzo de 2020. Debido al comienzo de la pandemia de Covid 19 y al cierre de las fronteras, se vieron obligados a dejar el país el 24 de marzo. Aun así, en esta segunda etapa, se hallaron numerosas cuentas de collares, piezas de oro, un incensario de bronce completo y algunas armas.

Esta segunda campaña contó con un equipo más numeroso de especialista. Se sumaron al proyecto Juan Luís Montero Fenellós, especialista en historia del Próximo Oriente; Javier Martínez Babón, especialista en armamento; y un equipo de geólogos, formado por Fernando Díaz del Olmo, del departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, y Manuel Recio Espejo, del departamento de botánica de la Universidad de Córdoba.

Además de los investigadores de la US, el proyecto en el yacimiento de Saruq al Hadid ha permitido a estudiantes del máster de Arqueología de la US hacer prácticas sobre el terreno. Asimismo, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Dubai firmaron el 4 de marzo de 2020 un convenio de colaboración académica, científica y cultural con la intención de desarrollar proyectos de investigación conjuntos, programas para realizar estudios de postgrado, intercambio de profesores, investigadores y estudiantes e impartición de cursos y seminarios en los que participen profesores de las dos instituciones.

La presentación del documental ha estado organizada por en un acto organizado por la Embajada de España en EUA, la Universidad de Sevilla, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Dubai, la Municipalidad de Dubai, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (Aecid) y el pabellón español en Expo 2020 Dubai.