El edificio de Capitanía General en Sevilla estrenará en 2023 nueva iluminación de la fachada y el teatro

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento ha concedido este martes la licencia para ejecutar el proyecto de iluminación monumental del edificio de Capitanía General, tanto de la fachada como del teatro, un complejo integrado en el conjunto histórico-artístico de la Plaza de España y Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento desde 1981, han confirmado fuentes municipales a Europa Press. El plazo de ejecución es de tres meses --por lo que el edificio estrenará en 2023 nueva imagen exterior-- y el presupuesto estimado supera los 65.500 euros.

El proyecto, con el aval previo de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta, defiende "la importancia de la iluminación en el patrimonio histórico" como un elemento que "va más allá de mejorar su percepción o alargar los horarios de visita. El sentido que tiene definir la iluminación de un BIC como una actuación de restauración viene determinado por el hecho de la puesta en valor de la arquitectura patrimonial y su conservación".

Con esta premisa, el objetivo "principal" es iluminar la fachada, aunque se instalarán proyectores de tal manera que las laterales queden "iluminadas en un segundo plano, con una intensidad menor". Las bóvedas entre fachadas logran una "profundidad" que "potencia un efecto tridimensional". Así, tal como se defiende en el proyecto, consultado por Europa Press, "se juega con el efecto de la iluminación del paño de la fachada y una combinación de focos instalados en el cuerpo de las bóvedas".

En el caso del teatro, la nueva iluminación "trata de potenciar la arquitectura existente y la iluminación propuesta en el proyecto original". En este sentido, la actual tecnología permite "sustituir" los fluorescentes que hay ahora por "elementos lineales de leds que respetan la iluminación original y potencian la linealidad perseguida con unos elementos de menor escala y mucho menor consumo".

Una de las piezas de "especial relevancia" en el teatro de Capitanía General es la "gran vidriera" que corona la zona central del auditorio. Una estructura superior de policarbonato cubre el lucernario y protege los antiguos vidrios. Entre esas dos cubiertas se instalarán proyectores que iluminarán el interior del teatro a través de la vidriera, "resaltando también de noche la importancia de este singular remate".

El proyecto mejorará la eficiencia energética al sustituir los actuales proyectores por unos Led "de alta eficiencia con la consiguiente reducción del consumo"; unificará el calor, mejorará el mantenimiento ya que la vida útil de los proyectos leds ofrecen 60.000 horas de uso sin mantenimiento y reducirá los deslumbramientos.

LAS PALMERAS QUE FLANQUEAN LA FACHADA

La intervención que se plantea para Capitanía General analiza el efecto de dos palmeras "muy próximas" a la fachada, "una a cada lado del acceso central". En primer lugar, y por la ubicación, "generan sombras muy pronunciadas sobre la fachada". "Para evitar esas sombras se deberían instalar unos postes adicionales en la vía pública a una distancia que permitiera ubicar los proyectores cruzando los apuntalamientos y evitando así zonas de sombra no deseadas".

Esta operación "supondría un gasto añadido y las molestias inherentes para los viandantes". Igualmente, se apunta a "diversas fisuras" por el movimiento de los pavimentos y escaleras de la zona de los alcorques de las dos palmeras. Este movimiento "puede ser debido a la afección de las raíces" en el entorno. "Consideramos que su ubicación tan próxima al edificio está provocando la deformación de elementos patrimoniales y puede provocar que estos daños se incrementen".

Por ello, el proyecto plantea que las palmeras "se trasladen a otro lugar que no afecten a la fachada" para así "evitar daños, sombras no deseadas, la ejecución de postes adicionales y obras sobre elementos urbanos". "Si se quiere respetar la relación de las palmeras con el edificio se podrían ubicar dentro del mismo espacio de la plaza en un lugar donde sus raíces no supongan daños a elementos próximos", se sugiere.

En otro orden de cosas, este próximo jueves día 17, a las 18,00 horas, en el edificio de Capitanía General de

Sevilla, presidido por el General de Ejército Amador Enseñat y Berea, Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, tendrá lugar la ceremonia de entrega de Mando de la Fuerza Terrestre al teniente general Carlos Melero Claudio.