La EMA advierte de retenciones y desbordamientos de arroyos en la AP-4 a su paso por El Ciervo (Sevilla) por el temporal

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SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido este domingo, 18 de octubre, de retenciones y desbordamientos de arroyos próximos a la AP-4 a su paso por la localidad hispalense de El Cuervo a causa de las lluvias.

Según ha precisado la EMA a través de su perfil de 'X', consultado por Europa Press, "la lluvia causa retenciones por desbordamiento de arroyos", motivo por el que han pedido "mucha precaución" para los conductores que transiten por la mencionada autopista.

La Agencia de Emergencias ha solicitado a los conductores que sigan las instrucciones de los operativos, así como que comprueben que los limpiaparabrisas y ruedas están en buen estado; que reduzcan la velocidad al volante y mantengan la distancia de seguridad; que enciendan las luces de cruce o cortas; que nunca se cruce por zonas anegadas; que se eviten frenazos y se conduzca de manera tranquila y suave; y han pedido atención al 'aquaplanning'.

En contexto, la Aemet ha señalado avisos amarillos en la provincia de Sevilla para este domingo, 18 de octubre. Permanecerá vigente así durante esta jornada el nivel amarillo por lluvias y tormentas desde las 12,00 horas y las 22,00 horas, con acumulaciones que podrán alcanzar los 20 l/m2 en una hora, en las zonas la campiña sevillana, la Sierra Norte y la Sierra Sur de la provincia hispalense.