Emasesa abre sus instalaciones para mostrar la adaptación de la empresa pública del agua de Sevilla al cambio climático

Archivo - Vehículo de Emasesa como imagen de recurso - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escasez de recursos hídricos, el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos son algunos de los retos que plantea el cambio climático para la gestión del agua. Con el objetivo de acercar esta realidad a la ciudadanía y mostrar algunas de las soluciones que ya se están aplicando, Emasesa celebra estos días una serie de actividades divulgativas dirigida a estudiantes, colectivos educativos y público general.

Impulsada por el Departamento de Gestión Ambiental con motivo de la Semana Mundial contra el Cambio Climático, la programación incluye visitas a instalaciones estratégicas del ciclo integral del agua, talleres educativos y jornadas de puertas abiertas en espacios naturales gestionados por la empresa, tal como destacan desde la empresa pública del agua.

La iniciativa permite conocer de primera mano infraestructuras clave para la gestión sostenible del agua y acercar a los participantes la relación existente entre el cambio climático, la disponibilidad de recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas.

Esta labor divulgativa forma parte de una estrategia más amplia de sostenibilidad y adaptación. Al respecto, Emasesa evaluó durante 2025 un total de 50 impactos potenciales asociados al cambio climático e identificó 26 riesgos materiales para la organización con el objetivo de reforzar su capacidad de anticipación ante los desafíos ambientales futuros.

Asimismo, Emasesa, durante el pasado año, produjo 35,7 millones de kilovatios hora de energía renovable procedente de biogás, energía hidráulica y energía fotovoltaica, alcanzando una neutralidad energética del 64,25% y una autosuficiencia energética del 39,71%.

La empresa municipal continúa implementado medidas para potenciar la economía circular en el servicio que presta a la ciudadanía, destacando las medidas para reducir la generación de residuos; aumentar la valorización de residuos externos con alta carga orgánica en las depuradoras para su transformación en energía; continuando con su compromiso de valorizar el 100% de los lodos generados utilizándolo como compost para uso agrario; y desarrollando un plan de fomento de aguas regeneradas en el ámbito urbano de Sevilla y su área metropolitana.

La sensibilización ciudadana y la educación ambiental son otro de los pilares de esta estrategia. Así, Emasesa pone a disposición de la comunidad educativa y para el público general actividades en aulas, visitas a instalaciones y al medio natural o eventos de concienciación ambiental, que pueden solicitarse de manera gratuita a través de su web.

Solo durante el último ejercicio, Emasesa desarrolló 216 actividades de educación ambiental en las que participaron 10.770 personas.

Las actividades incluyen visitas a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) El Carambolo, al Jardín Botánico El Arboreto y a la Planta de Compostaje Avanzado de Copero, dirigidas a diferentes colectivos educativos. A lo largo de la semana también se han realizado visitas técnicas a la Estación Depuradadora de Aguas Residuales (EDAR) Ranilla para alumnado universitario, así como talleres de sensibilización dirigidos a escolares.

La programación concluirá con dos jornadas de puertas abiertas para todos los públicos, que permitirán conocer la importancia de estos espacios para la conservación del patrimonio natural metropolitano. El Jardín Botánico El Arboreto abrirá el sábado, de 10,00 a 14,30 horas, con dos pases de itinerarios botánicos guiados, de 10,30 a 12,00 y de 12,00 a 13,30 horas.

Por su parte, la Laguna de Fuente del Rey recibirá visitantes el domingo 25 de octubre, de 10,00 a 14,00 horas, y ofrecerá dos pases de itinerarios botánicos guiados, de 10,30 a 12,00 y de 12,00 a 13,00 horas.