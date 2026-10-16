Emasesa aumenta el drenaje de sus redes y actualiza el Plan de Emergencia en previsión de lluvias intensas en Sevilla

Dos trabajadores de Emasesa limpian redes para aumentar el drenaje dentro del plan preventivo ante posibles lluvias intensas - EMASESA

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emasesa ha desplegado durante los últimos meses un amplio programa de actuaciones para preparar sus infraestructuras de saneamiento y drenaje urbano ante la llegada de las lluvias. Los trabajos incluyen la limpieza y revisión de redes, la puesta a punto de instalaciones estratégicas, la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas y la incorporación de herramientas tecnológicas que aumentan la capacidad de anticipación y respuesta del sistema. Además, ha revisado y actualizado su Plan de Emergencia ante Lluvias Intensas, que define los protocolos de actuación ante los distintos umbrales de alerta definidos.

En este sentido, del 1 de enero al 14 de octubre de 2026, la empresa ha revisado y limpiado 101.746 imbornales mediante 2.755 actuaciones. Además, ha realizado 635 intervenciones de limpieza de colectores, que han permitido limpiar 456,6 kilómetros de red de saneamiento limpiadas. Entre ellas destaca la limpieza del interceptor desde la la estación de bombeo de Los Remedios a la EDAR Tablada y el colector que discurre por Páez de Rivera encargado de desaguar la zona del Tiro de Línea, tal como indican fuentes municipales a Europa Press.

El importe de estas actuaciones de conservación en los meses transcurridos de este año 2026 asciende a más de 2,6 millones de euros.

En el ámbito de las instalaciones, Emasesa ha llevado a cabo 140 actuaciones de limpieza y mantenimiento en depósitos de retención de aguas pluviales, pasos inferiores y estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales, junto con 732 acciones preventivas sobre equipamiento eléctrico y electromecánico.

Como solución de drenaje localizada destaca la ejecución de la nueva estación de bombeo de aguas pluviales en la calle Anaya y Maldonado, en Sevilla, destinada a reducir el riesgo de inundaciones puntuales en este entorno. La obra civil ya ha comenzado y su entrada en funcionamiento está prevista para noviembre de este año.

La empresa pública de gestión integral del agua también ha completado la revisión y puesta a punto de los sistemas de vaciado y las compuertas de maniobra de todos los depósitos de retención de aguas pluviales de su ámbito de actuación, como es el caso del DRAP de la Alameda de Hércules, cuyas compuertas ya han sido renovadas.

Las actuaciones alcanzan asimismo instalaciones críticas. En este sentido, Emasesa ha reubicado las casetas de cuadros eléctricos de los pasos inferiores de Bueno Monreal, Luca de Tena y Palmas Altas para reducir el riesgo de anegación en una actuación que finalizará previsiblemente en noviembre de este año.

Las mejoras alcanzan también a varias estaciones de bombeo del área metropolitana. Así, Emasesa ha renovado las cabinas de alta tensión de la estación de bombeo de aguas pluviales Norte, en San Jerónimo; ha mejorado las compuertas de la estación de Los Remedios; ha sustituido los grupos de bombeo de pluviales en Guadalajara, en San Juan de Aznalfarache; ha renovado los colectores de impulsión de la estación de El Muro, en Camas; y ha modernizado los sistemas de instrumentación y control de diversas instalaciones estratégicas, remarcan las mismas fuentes.

OBRAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA

Las tareas de mantenimiento y mejora se complementan con un conjunto de actuaciones, finalizadas o en ejecución durante 2026, destinadas a incrementar la capacidad de drenaje y mitigar puntos vulnerables en Sevilla y su área metropolitana. El importe total de estas obras asciende a unos 42 millones de euros.

Entre toda ellas destacan las obras de saneamiento en la calle Pagés del Corro y calle Ifni en Sevilla, la calle Burgos, Félix Rodriguez y Lepanto en San Juan de Aznalfarache, la calle Vereda Chapatales y Carretera Bética en San José de La Rinconada, la calle Nuestra Señora del Águila en Alcalá de Guadaíra, la calle Nuestra Señora del Pilar en Mairena del Alcor y la calle Tajo en Dos Hermanas.

Desde la empresa se destacan las actuaciones proyectadas en la barriada del Tiro de Línea, cuyas obras consisten en el aumento de los colectores de la zona y la ejecución de una nueva estación de bombeo de pluviales, cuya misión será la de evitar las inundaciones recurrentes de las zonas topográficamente más deprimidas. Actualmente las obras están adjudicadas y se encuentran pendientes de inicio.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA

La actualización del Plan de Emergencia ante Lluvias Intensas establece un marco común para proteger a las personas, reducir posibles daños en bienes e infraestructuras y asegurar la continuidad operativa de los sistemas de drenaje urbano, saneamiento y abastecimiento.

El citado plan optimiza los procedimientos de actuación y ajusta los umbrales que activan los distintos niveles operativos a partir de la experiencia de los equipos técnicos y de las modelizaciones hidráulicas. También refuerza la coordinación de los recursos humanos y materiales, incluidos los medios extraordinarios que pueden movilizarse para atender incidencias con mayor rapidez y eficacia.

La actualización incorpora recursos tecnológicos desarrollados en el marco del PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua, como el Gemelo Digital de Saneamiento, el SCADA Unificado y nuevas herramientas de predicción meteorológica. Al respecto, el SCADA Unificado, el Gemelo y la Herramienta meteorológica ofrecen una visión global y en tiempo real del sistema de saneamiento, reforzada gracias a la nueva sensorización de la red, que aporta información continua sobre niveles, caudales y comportamiento hidráulico.

La integración de estas herramientas mejora la detección temprana, facilita la supervisión remota y permite tomar decisiones más rápidas y fundamentadas durante los episodios de lluvia intensa.