Emvisesa activa una vía directa para analizar las peticiones de los vecinos de Jiménez Becerril individualmente

Archivo - Imagen del edificio de Jiménez Becerril comprado por un fondo inversor extranjero - PLATAFORMA DE VECINOS JIMÉNEZ BECERRIL, 27

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública Emvisesa se ha reunido este martes con la Asociación de Vecinos Jiménez Becerril, 27 con el objetivo de abordar la situación actual y llegar a un acuerdo sobre las cuestiones planteadas por los residentes, cuya situación será analizada de manera individualizada.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, durante el encuentro, ambas partes han acordado establecer un cauce permanente de comunicación y colaboración, así como llevar a cabo un análisis individualizado y exhaustivo de los expedientes, velando por el cumplimiento efectivo de la normativa aplicable en materia de vivienda protegida.

Todo ello con el objetivo compartido de buscar soluciones a los problemas actualmente existentes, dentro del marco legal vigente y atendiendo a las circunstancias particulares de cada situación.

Por su parte, fuentes de la Asociación de vecinos ha afirmado a Europa Press que a pesar de que el Ayuntamiento "ya conocía que los contratos contenían cláusulas abusivas", han transmitido su voto de confianza ante una "nueva vía" que han considerado abre el Consistorio.

En este sentido, han indicado que la administración ha expresado un "borrón y cuenta nueva" respecto a la estrategia utilizada hasta ahora y que el responsable de la empresa pública de vivienda se ha comprometido "personalmente" a que cada contrato "cumplirá la legalidad".

El próximo paso será una nueva reunión entre Emvisesa y la Asociación de vecinos, con el representante legal de estos para garantizar que esta auditoría y control por parte de la administración "acabe verdaderamente" con las cláusulas abusivas impuestas por el actual fondo propietario del edificio.

Asimismo, la Asociación ha reconocido que la reunión ha tenido un "cierto clima de tensión" y que han afrontado este "acercamiento" con "recelo" pero abiertos a que se inspeccionen todos los contratos necesarios.

En contexto, las 102 familias residentes en el bloque de viviendas de la calle Jiménez Becerril número 27, sufrieron a principio de este verano incrementos de más de un 30 por ciento en sus alquileres después de que el edificio fuera adquirido por un fondo de inversión.