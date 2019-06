Escuelas de Calor de Sevilla ven "insultante y una desvergüenza" que el director general de APAE siga en su puesto

Publicado 07/06/2019 17:02:21 CET

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las AMPA de Escuelas de Calor han considerado este viernes "insultante y una total desvergüenza" que el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Manuel Cortés, continúe en su puesto tras el video de su pareja en el que su despacho y habla de la redecoración del mismo, que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, lo califique como una 'infantilada' sin consecuencias.

En un comunicado, las Escuelas de Calor han reprochado que el video revela "el uso y concepto que los que gestionan los asuntos públicos tienen de las instituciones". "La Administración Pública para ellos no es sino un espacio que ocupan y usan a su libre albedrío, con total arbitrariedad y como si de su casa se tratase", han criticado.

Así, ha señalado que "no vale con cargar tintas sobre la irresponsable actitud de la que persona que graba el vídeo", porque, a su juicio, la complicidad de Cortés es manifiesta cuando saluda a cámara. "Ello no revela sino la falta de conciencia del puesto que ocupa, lo cual lo hace incompetente para el cargo y justificaría su dimisión o cede inmediatos", ha indicado.

Según explican, de esta persona dependen cosas "tan serias" como los comedores escolares, los planes de apertura, las infraestructuras de los centros educativos, la solución de los problemas de climatización, entre otros. "No es de recibo que tengamos al frente de tan serios asuntos a una persona que confunde su vida personal con su cargo público, que debe estar al servicio de la ciudadanía, sin

distracciones infantiles", ha subrayado.

Así, han considerado "un insulto" emplear el verbo 'necesitar' refiriéndose a la redecoración del despacho del director general de la APAE. "Ya quisieran muchas salas de profesores, despachos de directoras de colegios o institutos, salas de estudio, bibliotecas, aulas, etc contar con las condiciones de confort y amplitud que se ven en ese despacho", ha destacado.

En este sentido, han detallado que necesitados están de reformas en profundidad los centros educativos andaluces, que "adolecen de verdaderas deficiencias de infraestructuras": problemas de cimentación, grietas, instalaciones eléctricas obsoletas, humedades, ventanas que no cierran, goteras, patios sin sombra ni vegetación, aulas TIC sin ordenadores porque no funcionan, temperaturas insanas de frío y de calor, comedores escolares de línea fría donde se come poco y mal, baños averiados 'sine die', vallas que amenazan con derrumbarse, techos que se vienen abajo, etc.

Por último, han instado al consejero del ramo, Javier Imbroda, a no consentir que alguien que es "poco consciente y que permite infantilidades" esté al frente de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en vez de calificar a las familias y docentes como "sociedad justiciera y cobardes".

"No somos ni una cosa ni la otra, sino ciudadanía con dignidad que nos tenemos respeto propio, el que no recibimos de cargos públicos de su catadura. El cortijo de la Junta de Andalucía sigue igual, sólo ha cambiado de capataces", ha cerrado.