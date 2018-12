Espadas aboga por acordar un presupuesto que no pare Sevilla y modificable por el nuevo gobierno

Publicado 12/12/2018 14:24:57 CET

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se ha mostrado abierto a incluir en el proyecto de presupuestos para 2019 las propuestas "constructivas" del resto de grupos políticos, tras indicar que no espera que lo compartan "al cien por cien", ni un apoyo explícito, pero sí defiende la abstención del resto de fuerzas para que "la ciudad no esté paralizada cuatro o cinco meses", pudiendo el próximo gobierno que salga de las elecciones municipales de mayo "corregir o adaptar esas cuentas".

En este sentido, a preguntas de los periodistas, tras participar en el acto de clausura del programa municipal de empleo Integra, Espadas indica que apuesta por un presupuesto de "continuidad" teniendo en cuenta que es "especial, al ser de cierre de mandato y ante las elecciones". El proyecto para las cuentas de 2019 podría llevarse a un pleno extraordinario en la tercera semana de enero, con el objetivo de que puedan estar ya en vigor en febrero.

Así, entiende que al próximo gobierno que sea elegido "no hay que dejarlo hipotecado por no llegar a un acuerdo, porque tendrá de lo contrario unas cuentas prorrogadas, que llevarían a perder 80 millones y a que no se puedan ejecutar programas de empleo como el Integra".

"Planteo una abstención constructiva que permita que haya presupuesto en la ciudad y ante la que todos los grupos saldríamos beneficiados", ha sentenciado el alcalde hispalense.