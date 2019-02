Espadas anuncia 13 obras de Emasesa, por 26,6 millones, y el desarrollo de un proyecto "emblemático" en Cruz Roja

Publicado 13/02/2019 14:40:21 CET

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha desgranado este miércoles las 13 nuevas obras que la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) llevará a cabo en el primer semestre de este año, por un importe de 26,6 millones de euros, y ha anunciado, además, el desarrollo de un proyecto "emblemático de ciudad" en la avenida de la Cruz Roja, similar a la actuación llevada a cabo en la avenida del Greco y para el que ya cuenta con financiación europea procedente de la convocatoria LIFE.

Entre esas nuevas actuaciones, menciona obras en Torreblanca, por valor de seis millones; en Ronda de Tejares, por diez millones, con la sustitución de colectores hasta Blas Infante y la reurbanización de la zona; el avance en el cierre del anillo de aguas residuales con acciones en la estación depuradora de San Jerónimo; así como intervenciones en el centro, Cerro-Amate, Polígono Calonge o el Distrito Norte.

En rueda de prensa, junto al concejal delegado de Hacienda, Joaquín Castillo, y el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, Espadas ha destacado el "papel transformador" de esta empresa pública en el mandato, con 170 proyectos ejecutados o en ejecución por 120 millones en cuatro años. Estas obras han permitido no sólo la mejora de las infraestructuras sino también el "reequilibrio territorial", con iniciativas como la de Palmete donde "hacía 20 años que no se intervenía, y la mejora de la accesibilidad y de la sostenibilidad de las vías a través de las reurbanizaciones de las calles en las que se actúa.

"La ciudad no está dispuesta a parar aunque haya quien quiera dar por terminado el mandato y que nos dediquemos a hacer campaña, al no permitir que el presupuesto de 2019 salga adelante o votando 'no' a los proyectos que se plantean en la Gerencia de Urbanismo", advierte Espadas, que deja claro que el Ayuntamiento continuará en la gestión municipal.

Así, ha destacado las obras que ya están concluyendo, como es la transformación integral de la avenida del Greco, con una inversión de 3,2 millones, o el depósito de retención de aguas de Kansas City, por 14 millones, donde se incluyen la instalación de zonas deportivas y de juegos en su superficie. Ambas se prevé que estén finalizadas a mediados de marzo. También, menciona la reurbanización de las calles Chile y Automoción y la reubicación y restauración de la fuente de la Plaza de la Encarnación.

"TRANSFORMACIÓN COMPLETA" DE RONDA DE LOS TEJARES

A ellas, se suman obras en este primer semestre del año como el inicio de la intervención en Ronda de los Tejares, desde Ronda de Triana a la avenida de Blas Infante, actualmente en fase de adjudicación y que arrancará previsiblemente. Con una inversión de diez millones y un plazo de ejecución de un año, es una de las actuaciones "más potentes" que se desarrollarán, según señala Espadas, y que permitirá la sustitución de los obsoletos colectores hasta Blas Infante, además de "una notable mejora" de la superficie, con actuaciones de remodelación del acerado o la reordenación de los aparcamientos, entre otras.

"Esto va a permitir que uno de los espacios más deteriorados de Triana experimente una transformación completa con itinerarios peatonales, una reordenación de los aparcamientos y mayor accesibilidad", detalla el alcalde, que recuerda que así se complementa además la intervención integral realizada durante 2018, en buena parte de la barriada del Carmen.

RENOVACIÓN EN TORREBLANCA Y AVANCE EN EDAR DE SAN JERÓNIMO

Además, en Torreblanca se llevará a cabo la reurbanización completa de las calles Muñoz San Román y Maestro Tejera, por un millón de euros, y la reurbanización del barrio de las torres, con una actuación presupuestada en cinco millones que abarcará las calles Torrealba, Torrelodones, Torresmiranda, Torrejoncillo, Torreplomo, Torrecabras y Torrealmodóvar. Asimismo, está en ejecución la reurbanización de la calle Zapillo.

En este semestre, también seguirán los trabajos en torno a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Jerónimo y al futuro complejo medioambiental El Copero. De hecho, en unas semanas arrancará el proyecto de desodorización de esta EDAR dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), con un presupuesto de un millón de euros.

Los trabajos comenzarán con la colocación del vallado correspondiente, el replanteo y la localización de posibles servicios afectados, para lo cual se realizarán las suficientes calicatas de comprobación. Se continuará con la excavación y cimentación del edificio del Biofiltro de Altas Prestaciones (BAP).

Posteriormente, se realizarán los muros y el forjado de cubierta y, por último, se instalarán los equipos de ventilación, conexionado eléctrico y humificación. Una vez finalizados estos trabajos, se procederá a la reposición del pavimento completo de la sección del viario afectado por las obras.

En paralelo, se ha iniciado ya la tramitación de un proyecto dotado con 80 millones de euros y que licitó la Junta de Andalucía recientemente que incorpora las redes del trasvase de la cuenca Norte-Sur EDAR San Jerónimo --17 millones de euros-- y una inversión de 63 millones de euros para la adecuación de Copero como una instalación puntera medioambiental adecuada a las nuevas necesidades.

SAN VICENTE Y SAN JULIÁN, PALMETE Y CALONGE

Paralelamente, en el Casco Antiguo, tras la Semana Santa, se va a realizar una inversión de dos millones de euros continuando con la estrategia de mejora de los viarios y de renovación de las redes garantizando la accesibilidad universal. Por este motivo, pasarán a ser de plataforma única la fase pendiente de San Vicente y la zona de San Julián y Duque Cornejo. También se interviene ya en Enrique el Cojo.

En Cerro-Amate, continúa una de las inversiones "más importantes y necesarias que se han realizado en el distrito en los últimos años": la transformación urbana de la barriada de Palmete y la mejora de unas redes obsoletas que estaban generando problemas de suministro. Una vez culminada la primera fase, ha arrancado la segunda con una inversión de dos millones de euros en las calles Igualdad y Serenidad. También están en marcha inversiones en Huerta del Canario y José María de Pereda, mientras que acaba de finalizar la actuación en Puerto Zegri.

En torno al mes de junio está programada "la segunda mayor reurbanización e intervención realizada en un parque empresarial". En este caso, se trata de la calle Nivel del Parque empresarial Calonge en la que se iniciarán ahora los trabajos una vez revisado el proyecto con empresas. En total, 3,3 millones de euros.

Por último, Espadas ha avanzado que en Distrito Norte han arrancado recientemente las obras en Camino de los Toros y en Cortijo de las Casillas.

PROCESO PARTICIPATIVO EN CRUZ ROJA

Junto a estas medidas, el Ayuntamiento y Emasesa trabajan ya en la definición de otra batería de proyectos con el objetivo de que queden definidos en este mandato para su inicio entre el segundo semestre de 2019 y principios de 2020.

Entre otros ellos, se encuentra la actuación en Cruz Roja, ante la que Espadas ha dicho que existe la "permanente sensación de que la vía no está a satisfacción de los vecinos y de los comerciantes", tras terminar la obra del carril bici. Por ello, se plantearán alrededor de tres opciones de actuación a los vecinos para "recuperar la vida" de esta avenida, una obra que ya contaría con financiación europea, a través del programa LIFE. "Se trata de que sea una calle más habitable, recuperar la avenida que los vecinos quieren", sentencia.

Además de esta acción, también se plantean proyectos en la barriada de Juan XXIII, La Plata, Palmete, San Diego, Cartuja, Bellavista, Pino Montano, San Jerónimo, Polígono Norte, Híspalis, Tiro de Línea y Sevilla Este.