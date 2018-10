Las viviendas públicas en venta ya pueden transformarse en alquiler

Actualizado 23/11/2015 15:25:39 CET

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha anunciado este lunes que la Junta de Andalucía ha dado ya el visto bueno para convertir las viviendas públicas en venta en inmuebles en alquiler para tener más vivienda social en la ciudad.

A preguntas de los periodistas, tras asistir al acto de ofrenda floral ante el Monumento Memorial a los Miembros de la Policía Local Fallecidos en Acto de Servicio, Espadas ha explicado que es necesario habilitar el parque público de viviendas para poder tener más posibilidades de ofertar vivienda social a quien no tiene recursos. "Cuando llegamos a la Alcaldía, nos encontramos viviendas destinadas a la venta y que no se vendían ni sorteaban de acuerdo al procedimiento legal. No entendemos por qué estaba paralizado", recalca.

Además, ha anunciado que la próxima semana se va sentar con todas las entidades financieras que tengan un stock de vivienda y que quieran llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para que una parte de esos inmuebles pasen a incrementar la oferta pública social durante unos años, "para dar respuesta a quienes en situación de crisis o falta de recursos puedan tener así una solución".

"Las entidades son una oportunidad para incrementar esto, si están de acuerdo", subraya, añadiendo que el Ayuntamiento se haría argo de buscar un alquiler para esas viviendas con el respaldo de los servicios sociales comunitarios.

En este marco, el alcalde ha recordado que este martes se celebra un pleno extraordinario monográfico sobre vivienda, a iniciativa de PSOE, Participa e IU, para analizar su situación actual y las propuestas de futuro. "Es una política importante para la ciudad ante la que durante los cuatro años de oposición hemos hecho batalla para que Emvisesa hiciera una política social de vivienda de verdad", indica, añadiendo que la situación económica de la empresa pública era "lamentable porque el Ayuntamiento no había hecho los pagos que debía".

Espada considera que estos cuatro años con el PP han sido "muy negros" para Emvisesa, ya que "llevaban a una clara disolución por la falta absoluta de voluntad política hacer lo que había que hacer". "Era una empresa clínicamente muerta", concluye. Sin embargo, durante los primeros meses de mandato de Espadas, subraya que se ha intentado "reconstruir de sus cenizas esa política, atendiendo primero lo más urgente, a aquellas personas amenazadas por desahucio y que necesitan ser asesoradas".

"Hemos podido actuar de manera preventiva para evitar situaciones de desahucio inminente, llegando incluso antes de que se produjera el desalojo. Desde que gobernamos no se ha producido ninguna situación en la ciudad de desahucio, habilitando soluciones temporales", sentencia.