Espadas, "comprensivo" con la reivindicación de Camas, afirma que el tesoro del Carambolo "debe exponerse" en Sevilla

Publicado 14/01/2020 15:30:12 CET

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se ha mostrado "comprensivo" con la reivindicación realizada por el Ayuntamiento de Camas sobre la propiedad del Tesoro del Carambolo, que apareció en el cerro de este municipio sevillano del que toma su nombre, aunque ha dejado claro que éste "debe exponerse" en la capital de Andalucía, "más allá de quien tenga su propiedad, porque es donde más gente puede visitarlo".

A preguntas de los periodistas, tras visitar la nueva unidad de día de atención a menores en Tres Barrios- Amate, Espadas ha explicado que es "comprensivo" con las "reivindicaciones históricas" porque Sevilla también tiene otras con otras instituciones. "Nos gusta que sean escuchadas porque seguro que hay antecedentes históricos para discutirlo", afirma, tras recordar el litigio con el Estado por las casas del Real Alcázar.

Sin embargo, subraya que, más allá de esas "reivindicaciones lógicas", tanto la Junta como el Ayuntamiento de Camas coincidirán con el gobierno de la capital en que "lo importante es la necesidad de encontrar un lugar idóneo para exponerlo y que los ciudadanos puedan verlo".

En este sentido, recuerda que el Antiquarium es una de las opciones pero "requiere de elementos de seguridad extraordinaria, como cámaras reforzadas", mientras que "también se valoró la exposición en el Museo Arqueológico una vez rehabilitado".

"Es un viejo proyecto que requiere de potentes condiciones de seguridad, no puede ir a cualquier sitio. Hasta que no haya proyecto que lo garantice, no podemos exponerlo. Espero que se avance en este mandato en ello", asevera.