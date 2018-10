Espadas convoca Patronato del Alcázar para "despejar sombras" y exige a PP cesar "campaña de desprestigio"

Publicado 24/08/2018 17:59:08 CET

"Ningún informe" del expediente del accidente habla de "mala salud general" del árbol, ya que se "hubiera apeado inmediatamente"

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha convocado al consejo extraordinario del Patronato del Real Alcázar el día 7 de septiembre para despejar "las irresponsables sombras de sospecha que se están vertiendo sobre la gestión del monumento, politizándolo para generar desgaste contra el gobierno local".

"La campaña electoral del portavoz del PP, Beltrán Pérez, no puede hacerse a costa del principal monumento de la ciudad. Siembra incertidumbres que tienen respuestas en informes técnicos, expedientes administrativos y actas del consejo del Patronato", ha afirmado el portavoz del gobierno municipal, Antonio Muñoz (PSOE).

El concejal ha pedido a Pérez que cese en su "campaña de desprestigio y hostigamiento" a la imagen del principal monumento de la ciudad, que "deje de arrastrarlo a la polémica, de politizarlo y de querer llevarlo al barro pasando por encima del trabajo de los empleados municipales, de los patronos que gobiernan esta institución y del criterio técnico de los profesionales que asisten al patronato en sus decisiones".

"Quien aspira a ser alcalde de esta ciudad no puede querer pasar por encima de todo y de todos, no puede valerle todo para desgastar al gobierno actual", considera Muñoz, quien le pide "que abandone la espiral de radicalización, de sembrar las sospecha y de irresponsabilidad en la que está cayendo con el Alcázar".

En un comunicado, Muñoz da muestra de la "rigurosa transparencia con la que desde el primer momento se está informando públicamente y al Patronato del Alcázar" del accidente sucedido en mayo con la caída de una rama de gran porte a la entrada del monumento en la que se ocasionaron heridas a ocho personas, de las cuales una falleció meses después.

En este sentido, recuerda la información facilitada en el último consejo del Patronato de 26 de julio, "al que no asistió la portavoz adjunta del PP María del Mar Sánchez Estrella" por el propio alcaide de la institución, así como el acceso al expediente completo facilitado para principios de septiembre para los grupos que así lo han solicitado.

Sobre "la irresponsable sombra de sospecha" vertida por el PP, Muñoz es tajante: "todas las incertidumbres que siembran tienen respuesta en informes técnicos, expedientes administrativos o actas del propio Patronato". Insiste en que "ningún informe" de los contenidos en el expediente del accidente de la rama caída hablan de mala salud general del árbol en cuestión "en cuyo caso se hubiera tomado la decisión inmediata de apearlo".

"LAS DOS RAMAS ESTABAN SANAS"

Explica que los informes de los operarios del Alcázar tanto previos como posteriores a la caída, así como los del personal de Parques y Jardines que apoyaron la inspección técnica posterior "no detectaron ninguna anormalidad, no existiendo ramas secas ni pudrición, ni observándose en el tronco a la altura de la rama desgajada, ninguna huella o huellas de parásitos ni enfermedad alguna, sin llegar a poder delimitar la causa de la caída". "No podemos indicar una causa definitiva que justifique la caída de las ramas, ya que las dos ramas se encontraban sanas", añade.

Además de estos tres informes de empleados públicos, indica que en el expediente consta un cuarto escrito resumen de la empresa a la que se encargó de manera urgente la actuación, Tratamientos Agrícolas Brenes. "En él se confirma el extremo de que dicho árbol ni se encontraba ni se encuentra en el alarmante estado al que apunta el PP para sembrar dudas de las actuaciones de los técnicos municipales", agrega.

Esta empresa especializada, tras la disposición de medios especiales como es una plataforma en altura de 15 metros y después de realizar una poda de apantallamiento para poder ver con claridad la masa foliar, "detecta pudriciones, ramas de distintos calibres, ramas cruzadas y chupones sobre las que deciden realizar una poda".

"Sólo se actúa sobre esas ramas y no sobre la totalidad del árbol", detalla, añadiendo que eran ramas secas que "no representaban el estado general del árbol que era sano", como así consta en un segundo informe en el que se confirma además que las dos ramas caídas estaban "igualmente sanas sin rastro de pudriciones o termitas".

"Ésta es la información técnica de la que el gobierno dispone. Por tanto, el PP siembra incertidumbres a sabiendas de que tienen explicación por escrito, por lo que solo puede haber mala fe en erosionar al gobierno", asegura.

Para Muñoz, "quien quiera versionar los informes, cuartearlos, o usarlos para su propio interés personal o político además de demagógico estará incurriendo en una tremenda irresponsabilidad al poner en juego el prestigio del monumento, el trabajo de los empleados públicos y el de lo profesionales de las empresas del sector".