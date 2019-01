Espadas expondrá a grupos el informe de Intervención sobre la prórroga de los presupuestos: "Que digan ya qué votarán"

Publicado 08/01/2019 13:35:31 CET

Insiste en la "abstención crítica" para que Sevilla "no pague una confrontación preelectoral y siga funcionando"

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se reunirá en los próximos días con los portavoces del resto de grupos con representación municipal para abordar "claramente" su posición respecto al proyecto de presupuestos para 2019. "No es tiempo de marear la perdiz sino de decir ya si tenemos o no presupuesto", advierte.

A preguntas de los periodistas, tras visitar los recientemente activados talleres de empleo en el Polígono Sur, Espadas ha indicado que expondrá a las otras formaciones políticas el informe emitido por la Intervención municipal respecto a lo que supondría prorrogar los presupuestos si no se aprueban las nuevas cuentas. Así, detallará los programas que se paralizan, los que no podrán ponerse en marcha o la reducción que provocaría para inversiones futuras al bajar el techo de gasto para años posteriores.

"Hemos acelerado los tiempos y tenemos los deberes hechos para que los grupos tomen ya la decisión sobre su posición en el pleno de presupuestos", insiste. Espadas pone en valor que se ha intentado "absorber hasta el límite de la legalidad o de la lógica presupuestaria" las enmiendas de los tres grupos que las presentaron --Cs, Participa Sevilla e IU--, frente al PP que "decidió hacer un presupuesto alternativo que, como ya se vio el año pasado, es poco operativo".

El alcalde pide a los portavoces de las otras formaciones que "digan a las claras que van a votar". "No queda más margen y se ha de informar si habrá pleno o si no hay apoyos para sacarlos adelante", añade. Espadas plantea que la oposición, si no quiere dar su apoyo, realice una "abstención crítica" que permita que "no se pare ninguna inversión y que los sevillanos no paguen en carne propia una confrontación preelectoral y que la ciudad siga funcionando perfectamente".