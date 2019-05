Espadas tiende la mano a escuchar a otros partidos pero con respeto a la "rotunda voluntad" expresada en las urnas

Actualizado 27/05/2019 12:12:24 CET

"No voy a perder ese proyecto nítido que han votado los ciudadanos y no me voy a apartar un ápice de ahí"

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, el socialista Juan Espadas, ha mostrado su "mano tendida" a la hora de escuchar los planteamientos de "cualquier otra fuerza política para garantizar la buena gobernabilidad de la ciudad", aunque ha advertido de que "los sevillanos han sido rotundos a la hora de manifestar su voluntad y lo que hay que hacer primero es respetarla".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Espadas ha tenido "palabras de gratitud" para todos aquellos que han confiado en su proyecto, incrementándose el apoyo a los socialistas en todos los distritos hasta alcanzar 23.000 votos más que en los últimos comicios locales. Así, considera que la cifra obtenida es "más propia de otros tiempos" cuando los votos se concentraban en menos partidos.

"Los sevillanos tenían muy claro qué proyecto querían y es una muestra de que el trabajo realizado con once concejales, con mucho trabajo, ha merecido la pena. Con esa fuerza renovada vamos a empezar este nuevo proyecto político", recalca.

En este marco, indica que el PSOE es el que tiene el "voto de confianza de manera clara y rotunda", con 13 de los 16 ediles que marcan la mayoría absoluta, ante lo que ha mostrado su voluntad de "acuerdo y consenso". Espadas recuerda que durante la campaña ya planteó la necesidad de establecer "grandes acuerdos en materias muy importantes" para la ciudad.

LOS ACUERDOS COMO "PARTE DEL DÍA A DÍA"

El alcalde entiende que los acuerdos tienen que "seguir formando parte del día a día, como se ha hecho estos cuatro años", un contexto en el que ha tendido la mano a escuchar "los planteamientos de cualquier otra fuerza para garantizar la buena gobernabilidad de la ciudad". "No voy a perder ese proyecto nítido que han votado los sevillanos y no me voy a apartar un ápice de ahí", sentencia, añadiendo que lo primero ahora es trabajar para sacar adelante el presupuesto de 2019.

Preguntado sobre su intención de estar un máximo de dos mandatos como alcalde, afirma que ha de ser coherente con lo expresado, algo que también forma parte de "los argumentos que han hecho que los sevillanos apoyen este proyecto". "Las cosas que se dicen se hacen", recalca, indicando que en sus ocho años de mandato se va a demostrar que "Sevilla tiene materia prima, capacidad y talento para darle la vuelta como un calcetín a la situación de junio de 2015".

Además, matiza que la corporación municipal tiene que ir siendo capaz de generar nuevas personas con capacidad para pasar el testigo. "Si los cimientos son sólidos, lo menos importante será si son unos concejales u otros, aunque lo importante ahora es concentrarnos en demostrar a los sevillanos que no se han equivocado con su decisión y que en cuatro años Sevilla será más fuerte de lo que es hoy", ha dicho.