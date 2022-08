Un estudio de la US (Sevilla) analiza la creación de nuevas especies en función a los cromosomas de la especie original

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El profesor Antonio Marcial Escudero, del departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla (US), junto con dos compañeros de la Universidad de Basilea (Suiza), han estudiado los procesos de creación de nuevas especies en función de los tipos de cromosoma de la especie original. Esta investigación ha sido publicada en la revista 'Trends in Ecology and Evolution'.

Los investigadores han argumentado en este artículo que "los individuos con diferentes citotipos son capaces de aparearse entre sí. Esto convierte a los organismos con cromosomas holocéntricos en organismos modelo para estudiar procesos de evolución y especiación cromosomática", tal como recoge la Universidad en una nota de prensa este martes.

La institución académica ha explicado que "los organismos con cromosomas holocéntricos pueden conservar de manera mucho más fácil las nuevas variantes cromosomáticas que se generan, lo cual no ocurre en organismos con cromosomas monocéntricos. La teoría de evolución cromosomática, basada en organismos con cromosomas monocéntricos, plantea el problema de la exclusión del citotipo minoritario".

La mutación cromosomática, "probablemente, limitará el flujo génico entre los individuos que llevan la nueva variante cromosomática y los individuos que llevan la variante cromosomática ancestral", han apostillado. Es decir, las nuevas variantes cromosomáticas están "en desventaja con la ya establecida variante cromosomática ancestral y sufren un problema casi seguro de exclusión y, por lo tanto, no se desencadenará ningún proceso de especiación".

En este sentido, en el artículo publicado por los investigadores de la Universidad de Sevilla, estos argumentan que los organismos con cromosomas holocéntricos "no tienen este problema de la exclusión del citotipo minoritario, ya que es muy frecuente encontrar especies con cromosomas holocéntricos con varios, a veces muchos, citotipos diferentes".

Es decir, "los individuos con diferentes citotipos son capaces de aparearse entre sí, al menos entre individuos con citotipos diferentes pero cercanos. La limitación al flujo génico se refleja solo entre variantes cromosomáticas más divergentes y es ahí donde se puede desencadenar el proceso de especiación. Esto convierte a los organismos con cromosomas holocéntricos en organismos modelo para estudiar procesos de evolución y especiación cromosomática".

Finalmente, la Universidad ha indicado que el trabajo también describe cómo los nuevos enfoques con modelos evolutivos permiten la cuantificación del impacto macroevolutivo de la especiación cromosómica y la capacidad de distinguir los mecanismos evolutivos asociados (disfunción híbrida, supresión de la recombinación o una combinación de ambos).