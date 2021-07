El éxito del trasplante de cartílago fresco en Sevilla del Ismec abre la demanda de jóvenes deportistas

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La intervención de los doctores Emilio López-Vidriero, fundador y director de Ismec, International Sports Medicine Clinic, con sede en Sevilla, y Pablo Gelber, cirujano especialista del Hospital Universitari Dexeus y del Hospital Sant Pau de Barcelona y mayor experto europeo en este tipo de procedimientos, a un joven deportista hace un par de semanas ha sido todo un éxito.

La operación consistió en un trasplante de cartílago fresco, con células vivas, procedente de un donante sustituyendo media rodilla y una realineación para optimizar la desviación que le había causado la degeneración de esa media rodilla derecha. Se le realizó en el hospital Vithas Sevilla y, además de conseguir los resultados previstos, tuvo la característica de ser pionera en Andalucía.

Los doctores López-Vidriero y Pablo Gelber han valorado, dos semanas después, la intervención como "un rotundo éxito, tanto en lo que fue la cirugía en sí como en el trabajo de rehabilitación posterior". "La intervención duró dos horas aproximadamente y fue muy compleja", ha explicado López-Vidriero.

"La rodilla quedó alineada y el cartílago sustituido, tal y como teníamos previsto". "El paciente se fue con el alta a su casa a los dos días y sin dolor gracias a todo el trabajo del equipo médico. Ya está haciendo terapia en agua y trabajamos su rodilla de forma antigravitatoria, por lo que podemos decir que la intervención y la recuperación han logrado los objetivos en un tiempo récord y hemos conseguido recuperar el cartílago y retomar su funcionalidad, al haberle trasplantando cartílago sano, que provenía de un donante joven", han dicho los doctores.

El paciente intervenido, de 44 años, es un ex jugador profesional de fútbol que tenía muy poca calidad de vida, con su movilidad muy reducida y la rodilla torcida. A los 21 años, cuando estaba en la cumbre de su carrera futbolística, tuvo una rotura del menisco externo de la rodilla derecha de la que fue operado mediante resección parcial por artroscopia. López Vidriero ha matizado que "los meniscos son los amortiguadores de la rodilla que protegen el cartílago que a su vez permite que la rodilla se deslice y no duela".

Desde entonces sufrió numerosas acumulaciones de líquido y un intenso dolor que le obligó a retirarse tan solo a sus 23 años de edad. Fue operado por segunda vez a los 24 años, donde le rasparon el cartílago y le quitaron otra parte del menisco externo. Le dijeron que ya no se podía hacer más por su rodilla hasta que necesitara una prótesis. Por ello, han detallado, "ha estado aguantando el dolor severo que le limitaba no sólo para su trabajo actual, sino también para sus actividades normales de la vida. Además, había ido perdiendo movilidad y la rodilla se le había ido torciendo hacia afuera progresivamente".

Así es como llegó el paciente a Ismec. "Vimos que lo ideal era un trasplante de cartílago fresco y que el paciente recuperara la movilidad sin necesidad de recurrir a una prótesis, algo desaconsejado en los menores de 50 años", ha comentado López Vidriero.

El éxito de la intervención, además de cambiarle la vida al ex deportista, del que sólo ha trascendido el nombre, Moisés, ha disparado la demanda de nuevas operaciones en la ciudad. "No son intervenciones fáciles, no ya por la complejidad en sí, sino porque hay que contar con un donante que reúna una serie de características. Pero ya estamos trabajando otros casos que llevaremos a quirófano próximamente", ha indicado el director de Ismec. Las intervenciones se realizarán en Sevilla, por lo que la ciudad aspira a "consolidarse como referente en este tipo de intervenciones que ofrecen una segunda vida a los jóvenes deportistas".

APLICACIÓN EN MAYORES

Una de las aplicaciones en las que los doctores López-Vidriero y Gelber tienen más ilusión es en la aplicación del trasplante de cartílago fresco en mayores, algo con lo que se les podrá ofrecer una mejor calidad de vida y que evitará la colocación de prótesis y las consecuencias que éstas provocan. De hecho, para el mes de septiembre ya tienen programadas dos cirugías de este tipo, por lo que los doctores han asegurado con satisfacción que "vamos a ser pioneros también en este terreno".

Ismec es un centro especializado en traumatología deportiva que lleva más de 15 años ofreciendo las soluciones más eficaces y menos invasivas a deportistas de élite y a todo tipo de pacientes que lo puedan necesitar. López-Vidriero es traumatólogo responsable de Mireia Belmonte, Gerard Deulofeu, Blanca Manchón y otros múltiples campeones olímpicos y del mundo.

También es consultor de la Caja Mágica para el Master de Tenis de Madrid y de diferentes equipos olímpicos, así como de fútbol profesional de la Liga española, Premier League inglesa y serie A italiana. El doctor Gelber, por su parte, es un referente internacional en cirugía compleja de rodilla con el que el doctor López-Vidriero ha forjado una alianza para así extender estas alternativas de tratamientos vanguardistas a todo el sur de España.