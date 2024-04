La expresidenta del Parlamento andaluz Mar Moreno presenta en La Rinconada (Sevilla) su última novela

LA RINCONADA (SEVILLA), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Estación de las Letras' de La Rinconada (Sevilla) ha tenido una "nueva parada" con*la escritora Mar Moreno. Abogada de profesión, ocupó la presidencia del Parlamento de Andalucía, siendo la primera mujer en ostentar ese cargo. En 2018, abandonó la actividad política. La literatura, siempre presente en su vida, "la llevó a sumergirse en ella". En esta localidad ha presentado su última novela: 'Dicen que te quise tanto', premio Andalucía de la Crítica.

Así, como escritora, ha participado en distintas publicaciones colectivas, además de tener cuatro novelas y un poemario. Su debut fue 'El sueño de Eva', a la que le siguieron 'El día que nos obliguen a olvidar', finalista del Premio Andalucía de la Crítica, y 'Nunca sabes quién llama', novela de género negro que fue finalista del Cubelles Noir y ganadora del IV ÍCUE Negro 2022 en el festival de Cartagena Negra, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La Sala Maga ha acogido este encuentro de la autora con su público, en un acto que ha estado conducido por la periodista y escritora Mercedes de Pablos y que ha contado con la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega. "Tener a estas dos mujeres en nuestro municipio es un lujo, en esta iniciativa, que es un proyecto semilla, que siembra cultura, que cree en los libros, que desarrolla nuestro mapa ciudadano, en nuestra cartografía de bibliotecas, colegios, institutos y librerías", ha añadido la edil.

Mercedes de Pablos ha presentado ha destacado de Moreno el hecho de que es una "escritora primorosa y valiente. Sus historias nos interesan, no hay fronteras en sus libros entre la ética y la lírica, por eso los afectos y la voluntad son los ejes centrales de sus relatos, por ello, sus historias, son historias de todos, porque la vida es importante cuando sabemos ver y nos cuentan lo importante".

La novela está ambientada en La Carolina, lugar de nacimiento de Mar Moreno, donde Isabel y Laura, dos mujeres que se conocen desde pequeñas pero que pertenecen a mundos opuestos, vivirán una historia de amor. "Es una historia real, el retrato fiel de una época, de un tiempo de costumbres y morales, de una sociedad de clases y de poderes patriarcales indiscutibles, de ricos y pobres, de ovejas negras y de niñas raras. Es una historia justa porque no inventa súper heroínas, ni convierte a las víctimas que sean intocables en impunes, y manda el mensaje de que el dolor no nos da derecho a la venganza", ha apuntado De Pablos.

Moreno ha explicado que le apetecía escribir esta historia, de la que sabía el final y quería a partir de él construir este relato. "Necesitaba una generación mayor que la mía, porque hay mucho cambio. En mi generación yo tenía 11 o 12 años cuando murió Franco. No he sufrido las trabas de mis protagonistas para vivir sus vidas, orientación sexual, libertad... así que me fui para atrás, a la edad de mi hermana mayor Rosa, que nació en 1947".

"Debemos apreciar todos los avances conseguidos. Creo que casi ningún gran valor es espontáneo como el agua, son muy elaborados, son decantados como un licor, vienen peldaño a peldaño. La bondad se construye con disciplina igual que la virtud, desde ese punto de vista las libertades se han construido, por eso las hay en unos lugares y en otros no. Las ideas que nos han traído hasta aquí a las mujeres, que permiten que dos mujeres del mismo sexo se puedan amar, eso se ha construido, no nace y todo lo que se construye se puede derribar, por eso, la literatura, también como ladrillo, ayuda a sostener la civilización", ha subrayado la autora de la novela.

En este sentido, 'Dicen que te quise tanto' hace un retrato rural con La Carolina como escenario. "Tenía que ser un pueblo mediano. Estuve todo el tiempo en mi lugar de origen mientras lo escribía. La novela tiene un componente de amor a la naturaleza, de descripciones sobre los paisajes y estancias agradables, es lo bueno que tiene escribir, que al mismo tiempo eres Laura, eres Isabel, estás en la sierra".

La novela transcurre en un día, cuando Isabel vuelve al pueblo a desmontar la casa de sus padres. "De alguna manera yo quería contar esos sentimientos, esa jornada que transforma y que hace que tome una decisión. Llega un momento en que después de desmontar intenta quedarse con lo bueno, que esa limpieza que hace sea de lo negativo", ha apuntado la escritora.

En cuanto al título, Moreno ha reconocido que lo "porque es una construcción gramatical extraña, el 'dicen' marca a los demás, es el ojo que está sobre una relación juzgándola, el ojo al que se le teme, al que te enfrentas. Es el cotilleo, 'el qué dirán'. Creo que el tercer gran personaje de esta novela es 'el qué dirán', la cárcel de todo lo que hacemos. Es lo que le pasa a Isabel, es más prisionera del sistema, sus privilegios la atornillan".