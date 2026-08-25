Facua Sevilla afea el "caos" en los accesos de La Cartuja y exige al Ayuntamiento un refuerzo del dispositivo municipal

Archivo - El estadio de La Cartuja de Sevilla. - LA CARTUJA - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha criticado al Ayuntamiento de Sevilla por la "deficiente" planificación de los accesos al estadio de La Cartuja durante los partidos del Real Betis o la celebración de conciertos y le ha exigido que adopte "de inmediato" medidas para evitar el "caos" que sufren los usuarios en los desplazamientos al recinto.

Según ha detallado la asociación en una nota de prensa, cada día de partido o de celebración de un evento se han producido importantes retenciones, dificultades para entrar y salir al entorno del estadio, aglomeraciones en los transportes públicos y una "insuficiente información" a los usuarios sobre el dispositivo municipal desplegado, además de que han considerado "perfectamente previsibles" estas situaciones, por lo que "no pueden achacarse a circunstancias excepcionales o sobrevenidas".

De esta manera, Facua ha reclamado que el Consistorio "optimice y mejore" el dispositivo municipal que se despliega durante los días de partido o concierto con un refuerzo del transporte público, una adecuada regulación del tráfico, señalización clara y anticipada, itinerarios de entrada y salida correctamente organizados y personal suficiente para informar a los usuarios.

Asimismo, ha considerado "preocupante" que la planificación de la movilidad se centre fundamentalmente en "facilitar la llegada en vehículos particulares", cuando un evento deportivo de estas características requiere priorizar "alternativas colectivas" y garantizar que quienes no disponen de coche puedan desplazarse con seguridad y en unas condiciones razonables.

En esta línea, han indicado que teniendo en cuenta la experiencia de la temporada pasada, la administración "debe de desplegar un dispositivo acorde al volumen de asistentes que acuden a estos eventos", de manera que adopte para ello "medidas preventivas y proporcionales" para agilizar el tránsito tanto de personas como de vehículos.

Por ello, Facua ha pedido al Ayuntamiento que "asuma sus responsabilidades" y desarrolle un plan alternativo y efectivo que ponga fin al "caos" que supone ir al estadio de La Cartuja para miles de usuarios cada vez que se celebra un partido de fútbol o cualquier otro gran evento en el recinto.