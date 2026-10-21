Un fallo técnico en la adjudicación de plazas de la UPO de Sevilla afecta a 41 jóvenes al ser admitidos por error

Archivo - Imagen de recurso de estudiantes. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un fallo técnico en la última adjudicación de plazas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) a través del Distrito Único Andaluz ha provocado la adjudicación de más plazas de las autorizadas en el grado en Análisis Económico y en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, en concreto de 41 plazas.

El fallo en el proceso de adjudicación ha conllevado que algunos estudiantes fuesen erróneamente admitidos. No obstante, a los estudiantes se les ofrecerá desde el DUA acceso a los grados que cuentan con plazas libres en las universidades públicas que conforman el Distrito Único Andaluz, lo que implica que tal vez podrán acceder a estos grados, pero en otros campus, según han concretado fuentes de la UPO a Europa Press.

Al detalle, cada titulación tiene establecido previamente un número máximo de plazas, si bien, a consecuencia de esta incidencia, se superó ese límite. Por tanto, ha sido necesario dejar sin efecto algunas de las admisiones realizadas, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a esta agencia fuentes de la institución académica.

La UPO ha querido aclarar que a pesar "de la gravedad de los hechos y del perjuicio que supone para el estudiantado afectado", la Universidad "no puede decidir por sí sola aumentar el número de plazas de estas titulaciones, ya que legalmente está condicionada por la oferta oficial aprobada anualmente por su Consejo de Gobierno".