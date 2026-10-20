Feijóo y Moreno participan este miércoles en Sevilla en un acto de precampaña sobre vivienda

Archivo - Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, el pasado mes de septiembre en un acto en Alhaurín el Grande (Málaga) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, participarán este miércoles en Sevilla en un acto de precampaña por los comicios generales del 29 de noviembre, centrado en el asunto de la vivienda.

Así se recoge en el cartel anunciador del acto difundido por las redes sociales. 'Por fin, vivienda' es el lema de este acto de precampaña, que se desarrollará a partir de las 9,30 horas en el restaurante Abades Triana de Sevilla. Arrancará con un coloquio con expertos moderado por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, y, con posterioridad intervendrán Moreno y Feijóo.

Este será el primer acto de precampaña que Feijóo desarrollará en Andalucía desde la convocatoria de las elecciones generales.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado este martes que Juanma Moreno y todo el partido en Andalucía se van a volcar "al cien por cien" en la precampaña y campaña de las elecciones generales para hacer posible el "cambio" en el Gobierno de España y que Núñez Feijóo sea el nuevo presidente.

El acto de este miércoles se desarrollará sin que el PP-A haya dado a conocer aún sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por las ocho provincias andaluzas. De momento, sólo ha trascendido que Elías Bendodo y Juan Bravo repetirán como cabezas de lista al Congreso por Málaga y Sevilla, respectivamente.