FeMÀS hace historia ofreciendo su primera ópera en el Teatro de la Maestranza de Sevilla este sábado

La segunda semana de FeMÀS se completa con los primeros conciertos en San Luis de los Franceses y la profusión de propuestas en Espacio Turina

La segunda semana del 35º Festival de Música Antigua de Sevilla, FeMÀS, llega marcada por la representación de 'Rinaldo', una de las más celebradas óperas de Georg Friedrich Haendel, de la mano de The English Concert, en el Teatro de la Maestranza el próximo sábado 10 de marzo.

Se trata de la primera vez que el FeMÀS programa una ópera dentro de sus conciertos, y la primera vez que el Teatro de la Maestranza coproduce un espectáculo del Festival. Para tal hito, según se indica en un comunicado, el festival cuenta con la con colaboración del Centro Nacional de Difusión Musical y la participación de The English Concert, reconocida como una de las mejores orquestas de cámara del mundo por sus exquisitas interpretaciones de música Barroca y del Clasicismo.

The English Concert atesora desde 1973 una amplia trayectoria guiada en sus comienzos por su fundador Trevor Pinnock, su sucesor Andrew Manze y el actual director artístico Harry Bicket; y puede presumir de una extensa y premiada discografía de más de 100 grabaciones. Los solistas de esta interpretación de 'Rinaldo' son nombres tan destacados como el de la mezzosoprano Maite Beaumont (Rinaldo), la soprano Jane Archibald (Armida), la mezzosoprano Sasha Cooke (Goffredo), la soprano Joélle Harvey (Almirena), el contratenor Jakub Józef Orlinski (Eustazio), el bajo-barítono Luca Pisaroni (Argante), y el contratenor Owen Willets (Mago cristiano).

Además de esta cita, que promete convertirse en uno de los conciertos de la temporada, FeMÀS ofrece este fin de semana una amplia agenda de conciertos que comienzan el viernes 9 de marzo a las 20,30 horas con Accademia del Piacere en el Espacio Turina. En esta ocasión la formación que dirige Fahmi Alqhai interpretará el programa 'Ecco l'Alba luminosa' compuesto por obras de Palestrina, Marini, Mazzocchi, Merula, Trabaci y Monteverdi.

La valentía de sus innovadores proyectos y la fuerte personalidad artística de su director han hecho de Accademia del Piacere el grupo de vanguardia de la música antigua española y uno de los punteros en Europa, gracias a su concepción de la música histórica como algo vivo y lleno de emociones. Lo acompañan en esta ocasión la soprano Mariví Blasco y el tenor Ariel Hernández.

La Iglesia de San Luis de los Franceses acoge el sábado 10 a las 13,00 horas el primero de los conciertos que FeMÀS ha programado en esta ubicación. Se trata del que ofrecerán los violines del cordobés Valentín Sánchez, director de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla, y del argentino Leo Rossi, solista de la Orquesta Barroca de Sevilla y de la ROSS, en su interpretación del programa 'Viajes de Gulliver'.

El domingo 11 de marzo es el denominado 'Día Bach' de FeMÀS en 2018. La Capilla Doméstica de la Iglesia de San Luis de los Franceses será el escenario del concierto en dos partes del violinista Andoni Mercero y el clavecinista Alfonso Sebastián que interpretarán un programa de 'Sonatas para violín y clave de Bach' cuya primera convocatoria tendrá lugar a las 13,00 horas y la segunda, con un programa que complementa a la anterior, a las 19,00 horas.

Como colofón del 'Día Bach' el Espacio Turina acoge a las 20,30 horas el concierto del prestigioso clavecinista Benjamin Alard, que interpretará las famosas 'Variaciones Goldberg', un ejercicio de extremo virtuosismo para los intérpretes en el que Bach juega con dos de los principios fundamentales del arte musical: la repetición y la variación o, si se quiere, la unidad y la diversidad.

También será el Espacio Turina el que reciba el lunes 12 de marzo a las 20,30 horas a la Joven Orquesta Barroca de Sevilla, bajo la dirección de Valentín Sánchez. Formada por formada por unos 20 miembros cuyas edades oscilan entre los 11 y los 17 años, todos ellos alumnos del Grado Medio de los Conservatorios de Sevilla, Cádiz y Huelva, la Joven OBS interpretará el programa 'Barroco a pares' compuesto por obras de Haendel, Vivaldi, Boccherini, Bach y Corelli.

Ya el jueves 15 de marzo los Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla, acompañados por el contratenor sevillano Gabriel Díaz, interpretarán el programa 'Ayres for the Theatre, and upon other Occasions' compuesto por piezas de Purcell. Así Stefano Barneschi (violín I), Leo Rossi (violín II), José Manuel Navarro (viola), Mercedes Ruiz (violonchelo), Ventura Rico (contrabajo) y Alejandro Casal (clave y órgano) darán muestra de porqué la Orquesta Barroca de Sevilla se sitúa incuestionablemente en el primer nivel de las agrupaciones españolas que se dedican a la interpretación de la música antigua con criterios historicistas.

MÁS FEMÀS EN SUS ACTIVIDADES PARALELAS

Dentro del programa ciclo de conferencias 'La escucha comprometida' este fin de semana la conversación se centra en el origen de la ópera barroca como una visión del Renacimiento. Será José Mendoza, profesor del Departamento de Educación Artística de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinador de todo el ciclo de conferencias, el encargado de protagonizar la disertación del próximo sábado 10 de marzo a las 18,45 horas en el Teatro de la Maestranza bajo el título 'La ópera en el Barroco: el fruto de una idea renacentista'.