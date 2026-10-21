Festival de Cine de Sevilla: Andrzej Wajda, Artavazd Pelechian y el estreno de la sexta temporada de 'The Chosen'

El Festival de Cine Europeo de Sevilla acogerá el estreno de la sexta temporada de la exitosa serie mundial 'The Chosen' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla completará su programación a concurso con secciones no competitivas que servirán como una muestra poliédrica de todo lo que la cinematografía del continente puede ofrecer, que contará con una celebración por el centenario del nacimiento del cineasta polaco Andrzej Wajda y una retrospectiva al director armenio Artavazd Pelechian, cuya obra acaba de ser restaurada en 4k de forma íntegra.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las retrospectivas de Andrej Wajda y Artavazd Peleshyan Esenciales serán una "reivindicación" del legado cultural del cine como pilar fundamental para las nuevas generaciones tanto de cinéfilos como de creadores, una mirada al pasado como paso imprescindible para seguir avanzando y una cuidada selección de clásicos del séptimo arte con propuestas que siguen interpelando al espectador actual.

De esta manera, Andrzej Wajda, figura central en la historia del cine polaco, en sus películas documentó la evolución política y social de su país y reflexionó sobre su identidad nacional deteniéndose especialmente en las heridas de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, del estalinismo.

Desde lo local, su obra abrazó un humanismo que alcanzó la universalidad, lo que fue reconocido por condecoraciones como; el Óscar honorífico en 2000, así como el León de Oro y el Oso de Oro, también concedidos en recompensa a toda su trayectoria.

En Sevilla se podrán ver siete de sus películas más destacadas, en un ciclo organizado en colaboración con el Instituto Polaco. Entre ellas, figurarán obras de juventud como 'Generación' (1955); que supuso su debut en el largometraje; 'La patrulla de la muerte' (1957), y 'Cenizas y diamantes' (1958).

Asimismo, los años setenta y ochenta supusieron su etapa de consolidación, con títulos como 'La tierra de la gran promesa' (la primera con la fue nominado al Óscar a la mejor película extranjera en 1975), y los dos filmes que retrataron la lucha del sindicato Solidaridad: 'El hombre de mármol' (Palma de Oro en Cannes en 1977) y 'El hombre de hierro' (secuela espiritual de la anterior, de 1981, que contó con la presencia de Lech Walesa intepretándose a sí mismo) y 'Danton' (1983), un acercamiento crítico a la Revolución Francesa con Gerard Depardieu como intérprete principal.

LA RESTAURACIÓN AL 4K DE ARTAVAZD PELECHIAN

El cineasta, de 88 años, considerado como el "padre del montaje a distancia" y siempre en la frontera entre el documental y la ficción, Sus obras transitan por temas como la memoria colectiva, la naturaleza y la humanidad más allá del cine narrativo tradicional.

Así, el proyecto de restauración de sus cortometrajes --el formato que él más ha trabajado-- ha sido puesto en marcha por Coproduction Office en colaboración con la Cineteca di Bologna bajo la supervisión del propio director.

Bajo el título de 'The Pelechian Project', se agrupará una parte esencial de su filmografía, dividida en dos sesiones y que incluirá 16 títulos en esta edición de Esenciales, como la versión restaurada de la comedia de Luis Buñuel 'La ilusión viaja en tranvía'.

JOSÉ LUIS LÓPEZ-LINARES Y SIMON VERHOEVEN, EN SPECIAL SCREENINGS

Casi cuarenta títulos conformarán la presente edición de Special Screenings, entre los que se han incluido 15 estrenos mundiales, entre los que han destacado 'We The Hispanos', el nuevo documental de José Luis López-Linares, donde ha mostrado la relevancia de la herencia hispánica en el pasado y el presente de Estados Unidos coincidiendo con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

Además, será el estreno nacional de 'La casa de mis abuelos', del alemán Simon Verhoeven, basada en el bestseller autobiográfico del actor y escritor Joachim Meyerhoff.

ESTRENO DE LA SEXTA TEMPORADA DE 'THE CHOSEN'

Otro de los pesos pesados de la programación será el estreno de la sexta temporada de la exitosa serie mundial 'The Chosen', de la que se presentarán sus dos primeros episodios.

La proyección en primicia contará con la asistencia de dos de sus intérpretes principales, Vanessa Benavente y Abe Bueno-Jallad, quienes participarán en la presentación de esta nueva temporada, que explora los acontecimientos históricos del último día de Jesucristo y ofrecerá al público la oportunidad de conocer de primera mano algunos aspectos de la producción antes de su estreno oficial en España.

Con más de 300 millones de espectadores en todo el mundo, 'The Chosen', producida por 5&2 Studios, se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos internacionales de ficción histórica de los últimos años.

La narración abarcará los acontecimientos desde la traición de Judas en el huerto de Getsemaní hasta la comparecencia de Jesús ante Poncio Pilato y los hechos que conducen a su crucifixión.

El avance de la temporada se proyectará en Cartuja Center CITE el 11 de noviembre y se estrenará en primicia en acontra+ el martes 17 de noviembre, con el lanzamiento de sus dos primeros episodios.

A partir de entonces, cada martes estará disponible un nuevo episodio. Tras ella, la historia continuará en los cines con un largometraje independiente, 'The Chosen: Crucifixión'. Por su parte, Canal Sur, medio colaborador del festival, estrenará en diciembre las dos primeras temporadas de esta exitosa serie internacional.

AGNIEZSKA HOLLAND INAUGURA LA ALIANZA CON LA FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

En su 23ª edición, el Festival de Cine Europeo de Sevilla y la Fundación "la Caixa" se aliarán por primera vez para generar nuevos espacios de encuentro en torno a la creación cinematográfica.

Fruto de esta nueva colaboración, el auditorio de CaixaForum Sevilla acogerá tres proyecciones de títulos especialmente significativos, acompañadas de conversatorios y coloquios con destacadas figuras de la dirección y la interpretación, que permitirán al público conocer de cerca los procesos creativos y las distintas miradas que dan forma a las películas.

La iniciativa prolongará la experiencia cinematográfica más allá de la pantalla, propiciando el diálogo entre profesionales y espectadores y explorando distintas dimensiones del cine: desde la trayectoria de una cineasta fundamental del panorama europeo hasta los entresijos del oficio actoral y la capacidad del cine para abordar conflictos sociales y morales.

El ciclo se abrirá el jueves 5 de noviembre con la cineasta Agnieszka Holland, Giraldillo de Honor en la presente edición y una de las figuras más prominentes de la nueva ola del cine polaco, a la que contribuyó con una filmografía de fuerte carácter político.

Con el título 'Una vida haciendo cine', la veterana directora y guionista ofrecerá una charla con el público, que previamente podrá disfrutar del visionado de su película más reconocida: 'Europa, Europa' (1990).

Igualmente, el lunes 9 se exhibirá 'Hugo', del francés Pascal Bonitzer, que retrata la vida de Robert Zucchini, un veterano actor de teatro apasionado por la obra de Victor Hugo que, tras brillar sobre los escenarios, se enfrenta a la soledad y a las dificultades de sus relaciones personales.

Tras la proyección del filme, el actor sevillano Antonio Dechent invitará al público a adentrarse en los entresijos del oficio interpretativo: la construcción de los personajes, las obsesiones que acompañan al trabajo actoral, la relación entre la vida y la escena y las contradicciones de una profesión en la que conviven la exposición pública y la intimidad.

Finalmente, el viernes 13 habrá doble protagonismo español, con José Coronado, que mantendrá una conversación introductoria antes de la proyección de 'Tu hijo', ambientada y rodada fundamentalmente en la capital hispalense y que le valió a Coronado nominaciones a los premios Goya, Feroz y Forqué. Tras el pase, será el propio Vivas quien finalice este ciclo manteniendo un diálogo con el público.