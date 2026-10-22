El Festival de Cine de Sevilla conectará el talento local con las grandes oportunidades de la industria internacional

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla y Sevilla Film and Events convertirán la capital andaluza en un punto de encuentro estratégico para la industria audiovisual con una nueva edición de Frame Sevilla, el área de Industria del festival, impulsada conjuntamente por ambas entidades y que se desarrollará del 7 al 13 de noviembre.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, su programación reunirá a destacados profesionales nacionales e internacionales, para reforzar su compromiso con el talento local, facilitando su conexión con productores, financiadores, responsables de festivales y otros agentes clave del mercado audiovisual global.

Para ello, el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha articulado este año una programación que ofrecerá espacios concretos de colaboración, desarrollo y negocio, y muestra su vocación de abrir nuevas puertas a la industria del territorio.

En este sentido, una de las grandes apuestas de Frame Sevilla 2026 será Ínsula, un nuevo mercado de guion que ha seleccionado 58 proyectos audiovisuales, 48 de ellos proyectos beneficiarios de las Ayudas de Guion del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) de 2026, así como ocho procedentes a través del acuerdo con el programa CreANDo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y dos a propuesta de la residencia de escritura de guion Cinenido.

Así, la jornada profesional se celebrará el próximo 9 de noviembre en la Real Fábrica de Artillería, donde los guionistas tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas directamente a productoras de primer nivel procedentes de todo el país interesadas en descubrir nuevas historias mediante reuniones individuales previamente organizadas.

Entre los 48 proyectos vinculados al ICAA han figurado 46 propuestas de imagen real y dos de animación, una de ellas documental, con una amplia variedad de géneros que abarca desde el drama y la comedia hasta el thriller, el terror, la ciencia ficción y las aventuras, con propuestas de diferentes comunidades autónomas y obras escritas en castellano, catalán, euskera y valenciano.

Siete de los 48 proyectos seleccionados entre los beneficiarios de las ayudas del ICAA proceden de Andalucía, concretamente tres de Sevilla, dos de Cádiz, uno de Granada y uno de Málaga.

INICIATIVAS PARA IMPULSAR LA INTERNACIONALIZACIÓN

Local Roots, Global Roles, desarrollado en colaboración con Filmmakers Europe y Spotlight, será una de las iniciativas con las que Frame Sevilla 2026 busca conectar el talento interpretativo español con las oportunidades de la industria audiovisual internacional.

El programa, que ya se celebra en festivales de referencia como los de Tesalónica, Venecia, Varsovia y Helsinki, llegará a Sevilla del 10 al 12 de noviembre y contará con la participación de cinco destacados profesionales del casting internacional como Lucinda Syson (Reino Unido), vinculada a producciones como 'The Dark Knight' y 'Wonder Woman'; Juliette Ménager (Francia), que ha trabajado en 'Babel' y 'Emily in Paris'; Alexandra Montag (Alemania), con títulos como 'TÁR' y 'The Zone of Interest'; y las españolas Anna González, responsable del casting de 'Bird Box: Barcelona' y 'El cuerpo en llamas', y Belén Calafell, con una amplia trayectoria en producciones nacionales e internacionales.

A través de encuentros profesionales y talleres prácticos, la iniciativa facilitará el contacto directo entre intérpretes y responsables de casting con actividades como 'Beyond Location: How Talent Attracts International Co-Productions', una sesión dedicada al papel del talento local como motor para atraer y desarrollar coproducciones internacionales.

Con ese mismo objetivo de impulsar la proyección internacional del talento andaluz, 'Sky is the Limit', iniciativa desarrollada en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a través del Programa de Internacionalización Andalucía Cultura, ha seleccionado cinco proyectos documentales andaluces que participarán en un programa especializado de internacionalización el próximo 11 de noviembre.

Para ello, los elegidos han sido 'Las flamencas del olvido', de Chicastories; 'Triángulo infinito', de La Favorita Produce; 'Walter Reuter, el viento limpia el alma', de MLK Producciones; 'Taranta', de Sarao Films; y 'Una tragedia española', de La Mirada Oblicua, mientras que sus respectivos equipos participarán en sesiones individuales de asesoramiento con la productora británica Lisa Marie Russo, que impartirá la clase magistral 'Documentales sin fronteras: cómo llevar tu historia al mercado internacional'.

Esta acción, destinada a fomentar la proyección exterior de la producción documental andaluza, cuenta con la cofinanciación del Programa Andalucía FEDER 2021-2027.

Esta dimensión internacional se verá reforzada además con Meet the Programmers, una nueva sección que acercará a los profesionales del audiovisual español a los responsables de programación de algunos de los festivales cinematográficos más importantes del mundo.

En ella, a través de encuentros con representantes de certámenes como Annecy o Viña del Mar, la iniciativa permitirá conocer de primera mano sus criterios de selección, descubrir oportunidades para la circulación internacional de las películas y establecer contactos directos con quienes deciden qué obras llegan a las pantallas de los grandes festivales, con invitados como Mickaël Marin, director del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

INK MOTION, FOCO EN LAS ADAPTACIONES LITERARIAS

La perspectiva más puramente industrial se complementará con el fomento de la creación y el desarrollo en propuestas como Ink Motion, una jornada dedicada a las adaptaciones literarias al audiovisual que se celebrará el próximo 10 de noviembre en el Antiquarium.

La iniciativa, que ha surgido de la colaboración de Frame con GPS (Grupo Lantia), se abrirá con una intervención del productor Juan Gordon, responsable de títulos como 'Celda 211' y 'También esto pasará', que será entrevistado por el también productor y responsable del área del festival, Rodrigo Espinel.

Asimismo, la programación contará con profesionales como Olmo Figueredo y Alberto 'Albatros' González, que compartirán sus experiencias en las ponencias tituladas, respectivamente, 'Anatomía de una adaptación y el binomio producción-dirección' y 'Del papel a la pantalla: el proceso de adaptación de la perspectiva del guionista'.

La jornada incluirá una sesión de pitch en la que los proyectos seleccionados podrán presentar sus propuestas ante profesionales de la industria, con el objetivo de favorecer nuevas alianzas entre el sector editorial y el audiovisual.

JORNADAS EUROPEAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA Las Jornadas Europeas de Exhibición Cinematográfica, organizadas en colaboración con la Federación de Cines de España (FECE), que se celebrarán los días 7 y 8 de noviembre y abordarán el estado de la exhibición en España, las demandas del sector ante la nueva Ley del Cine, los retos y oportunidades de las salas europeas y los modelos de éxito en otros países, además del papel de las instituciones europeas en el futuro de la exhibición cinematográfica.

Por su parte, el ciclo de financiación 'El parné - Show me the money' explorará las distintas vías de financiación de proyectos audiovisuales, mientras que los encuentros dedicados a la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad social, la igualdad y las oportunidades de coproducción internacional.

En esta línea, Frame acogerá también la entrega del Premio Dunia Ayaso, en colaboración con la Fundación SGAE, así como un premio de la Academia de Cine de Andalucía y un homenaje a Carlos Rosado con motivo del 25º aniversario de Spain Film Commission.