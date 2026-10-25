La Fiscalía pide nueve años de prisión por perseguir y apuñalar a su novio con un cuchillo: "Te voy a matar"

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla prevé acoger este martes, 27 de octubre, el juicio contra una mujer acusada de perseguir a su novio y apuñalarlo con un cuchillo varias veces mientras profería afirmaciones como "te voy a matar", hechos por los que enfrenta una petición fiscal de nueve años y seis meses de prisión.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 21 de agosto de 2025, momento en el que la investigada convivía con su novio en su domicilio familiar.

Así las cosas, tras una discusión y "promovida por el ánimo de acabar con la vida" de su pareja, cogió un cuchillo y "le atestó varias puñaladas", al tiempo que profería la siguiente expresión: "te voy a matar, te voy a matar", según ahonda el Ministerio Público.

A consecuencia de lo sucedido, el hombre sufrió varias secuelas de carácter superficial. La procesada, por su parte, permanece en prisión preventiva desde el 23 de agosto, dos días después de lo que el Ministerio Público considera un presunto homicidio en grado de tentativa por los que pide para la misma nueve años y seis meses de prisión.

Además, concurre la circunstancia mixta de parentesco como agravante, teniendo en cuenta la relación sentimental que ambos mantenían.