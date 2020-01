Fiscalía de Sevilla mantiene 30 años de prisión por violar a su hija menor y la psicóloga ve "veraz" su relato

Publicado 16/01/2020 14:48:24 CET

El juicio contra el hombre acusado de violar, abusar sexualmente y maltratar durante años a su hija, menor de edad, ha quedado visto para sentencia en una segunda sesión, que se fechó para este jueves y en la que el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de 30 años de prisión para este hombre y en la que una psicóloga, que entrevistó a la niña, ve "veraz, lógico y coherente" su testimonio y no apreció "indicios de actitud engañosa, ni mediación por parte de otras personas ni inquina al padre".

Durante su declaración ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, esta psicóloga ha precisado que no le pareció durante su relato que la menor "intentara ocultar que mantenía relaciones con otro adulto", hermano de la actual pareja de su madre y que también está en prisión por estos hechos --cuyo juicio aún no se ha celebrado--, al contar los abusos que supuestamente le había hecho su padre, algo que "no tenía intención" de desvelar y que no había contado antes por "miedo a represalias" hacia su madre.

En la primera sesión de este juicio precisamente la madre, visiblemente afectada, relató ante el tribunal que la niña le contó estos presuntos abusos a finales del pasado mes de marzo, cuando tenía 13 años, tras una visita al hospital para que la explorasen porque sospechaba de que el hermano de su actual pareja, con quien convivían en la misma casa, había mantenido relaciones con ella al encontrar una carta en la que la menor exponía sus sentimientos hacia esta persona.

En cuanto a este episodio, la psicóloga ha precisado que por parte de la niña "había un cierto enamoramiento" hacia este hombre y no considera "extraña esta actitud en los menores que han sido sometidos a abusos".

Al respecto, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación consideran "los hechos acreditados" y la fiscal ve "bastante creíble" el testimonio de la menor, la cual está "enamorada de este adulto porque ha sido pervertida desde pequeña y gracias a su padre no es normal", a lo que ha añadido que "sus relaciones con los hombres están mediatizadas por estos hechos, así como que este adulto también se aprovechó de ella".

Por su parte, la defensa ha pedido su absolución al entender que "no hay pruebas de ninguna agresión física ni sexual y este hombre se está jugando 30 años de prisión". Únicamente, ha añadido, como pruebas "están las declaraciones de la niña y del padre y las de la menor son totalmente contradictorias".

Por último, ha defendido que "la niña culpa al padre porque, tras encontrar la madre la carta en la que le dice "te amo" al hermano de su pareja y la lleva al médico, se ve entre la espada y la pared y se inventa lo del padre para exculpar a este adulto", por tanto ha insistido en su absolución al considerar que esta buscó "un chivo expiatorio".

El acusado ha hecho uso del último turno de palabra y ha vuelto a reiterar su inocencia sin "encontrar palabras", ha precisado, para explicar "todas las injurias" que, según él, se han vertido contra su persona. Ha reconocido que no ha sido "el mejor de los padres" y ha recordado que la madre de la niña "lo odia" y que todas las denuncias que esta le ha interpuesto "han sido archivadas o absolutorias".