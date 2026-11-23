Archivo - Celebración de uno de los foros de Igualdad y Creación en las Artes Escénicas y la Música - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IV Foro de Igualdad y Creación en las Artes Escénicas y la Música, organizado por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, abre el plazo de inscripción para participar en una nueva edición que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en el Teatro Juan Bernabé de Lebrija.

Bajo el título 'Irse de casa', el encuentro propone una jornada de reflexión y trabajo colectivo sobre las dificultades que afrontan las mujeres para desprenderse de los modelos educativos, familiares y sociales que condicionan sus aspiraciones y el desarrollo de una vocación artística propia, informa en un comunicado.

En esta cuarta convocatoria, el foro toma como punto de partida la expresión 'Irse de casa', en referencia a la novela homónima de Carmen Martín Gaite, para abordar la necesidad de cuestionar los aprendizajes y las expectativas ajenas, superar los miedos y construir trayectorias profesionales y artísticas propias. La propuesta invita a compartir experiencias y analizar los obstáculos que todavía limitan la autonomía creativa y la libertad de las mujeres para desarrollar sus proyectos.

La jornada comenzará con una ponencia marco a cargo de Rocío Hoces, actriz, creadora y productora, formada en artes escénicas, titulada en Educación Social y con un posgrado en estudios feministas. A continuación, se constituirán cuatro mesas de trabajo participativas que abordarán diferentes dimensiones de esta cuestión: las expectativas familiares y los mandatos de género; las decisiones y renuncias que implica iniciar un camino propio; la autonomía creativa y la sostenibilidad de una carrera artística, y las herramientas para afrontar los miedos, las inseguridades y los sentimientos de culpa.

Los espacios estarán moderados por Pepa Violeta, periodista y experta en Estudios de Género por la Universidad de Sevilla; Cristina Domínguez, actriz, comunicadora social media manager; Charo S. Casado, terapeuta psicocorporal y transpersonal y Cristina Domínguez, actriz, directora y pedagoga teatral. La dinámica de trabajo se completará por la tarde con un 'Fuego de campamento', coordinado por Rocío Hoces, en el que las participantes compartirán de forma creativa las principales reflexiones y conclusiones de cada mesa.

La jornada concluirá con una puesta en común y una relatoría gráfica a cargo de la artista plástica y escénica Maruja Gutiérrez, cofundadora de la compañía Titiritrán Teatro.

Esta cuarta edición representa también un punto de inflexión en la trayectoria del foro. Tras tres años centrados en analizar las desigualdades y los condicionantes que afectan a las mujeres en los procesos de creación, la organización plantea abrir en 2027 una nueva etapa orientada a situar las propias obras y proyectos artísticos en el centro.

El objetivo será trabajar en torno a su calidad, innovación, proyección y competitividad en el mercado cultural, así como generar oportunidades y nuevas estrategias para favorecer su desarrollo.

De esta manera, 'Irse de casa' se plantea como cierre de un ciclo de reflexión de este espacio de encuentro que nació en 2022 impulsado por el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, en el marco del programa 'Las Artes Escénicas contra la Violencia de Género', financiado a través del Pacto contra la Violencia de Género.

A partir de aquel primer seminario, en el que participaron mujeres de reconocida trayectoria en las artes escénicas andaluzas, surgió la propuesta de celebrar una cita anual para compartir experiencias, visibilizar las realidades de las creadoras y fortalecer sus redes de colaboración y apoyo.

Desde entonces, el foro ha celebrado tres ediciones bajo los lemas 'El precipicio de cristal', 'Somos inéditas' y 'Una habitación propia', consolidándose como un ámbito de reflexión sobre las desigualdades y los condicionantes que afectan a la creación artística femenina. El foro inaugura ahora una nueva fase en la que aspira a ampliar su campo de actuación y contribuir a que las creadoras andaluzas cuenten con mayores oportunidades para desarrollar y proyectar sus propuestas.