Francisco Arteaga, nuevo presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agustín Vidal-Aragón de Olives ha cedido la presidencia de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla a Francisco Arteaga Alarcón, actual vicepresidente de la entidad, tras la aprobación en el Patronato de la fundación celebrado este lunes.

Desde 2018, Vidal-Aragón ha ostentado este cargo, compaginándolo en su última etapa con la dirección técnica de la entidad. En dicho Patronato también se ha nombrado a Álvaro Ybarra Pacheco como patrono de la fundación, según informa Banco de Alimentos en una nota de prensa.

Durante el periodo en el que Agustín Vidal-Aragón ha ejercido la presidencia de la fundación, el Banco de Alimentos de Sevilla ha hecho una "evolución significativa en su funcionamiento y gestión". En este sentido, durante su etapa, ha realizado modificaciones en su órgano de gobierno con la incorporación de nuevos miembros al Patronato de la fundación y una reestructuración del organigrama, sumando personas voluntarias y técnicas.

Asimismo, en este periodo se ha llevado a cabo un proceso de digitalización de los sistemas de trabajo, una revisión de los procesos de control y seguridad alimentaria en las instalaciones ubicadas en Mercasevilla y un análisis de las necesidades reales de las familias beneficiarias rediseñando una cesta de alimentos basada en los criterios nutricionales más adecuados. Además, durante este tiempo, Agustín tuvo que hacer frente a los grandes cambios provocados por la pandemia generada por la Covid-19 y por la crisis de Ucrania.

"Del Banco de Alimentos he recibido mucho más de lo que yo le he podido dar, y eso es lo que me llevo como presidente. Seguiré formando parte del patronato de la fundación y del equipo de gestión del mismo, así que mi vinculación no cambia con esta decisión. Me gustaría agradecer a todas las personas que durante estos años han contribuido a ampliar un equipo humano que apuesta por el crecimiento de la entidad manteniendo los máximos criterios de eficiencia", ha añadido Vidal-Aragón.

En opinión del ya presidente saliente, "el Banco de Alimentos de Sevilla pertenece a toda la sociedad sevillana". Este cambio en la presidencia en manos de Francisco Arteaga y la incorporación de nuevos patronos supone una renovación natural de la estructura de gobierno de la fundación que mantiene el objetivo principal de seguir evolucionando en la misión fundamental de la organización: luchar contra el despilfarro, paliar las necesidades alimentarias proporcionando una alimentación equilibrada y saludable, favorecer la inclusión social de personas en riesgo de exclusión y, por último, promover la acción voluntaria como motor de cambio.

Arteaga es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla y ha ejercido gran parte de su trayectoria profesional en el sector de la electricidad. Es miembro de los consejos de administración de varias empresas relacionadas con la energía y también es presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía Ceuta y Melilla.

Actualmente, el Banco de Alimentos atiende a 40.000 personas a través de más de 250 entidades colaboradoras repartidas por toda la provincia. En 2021, distribuyó más de 6.800.000 kilos de alimentos entre sus personas beneficiarias. Además de la distribución de alimentos, diariamente se ejecutan acciones que persiguen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.