Francisco Javier Carrasco (PSOE), nuevo alcalde de Lora del Río (Sevilla) al prosperar la moción de censura contra el PP

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), Francisco Javier Carrasco Navarro, ha sido proclamado este viernes alcalde de este municipio sevillano al prosperar la moción de censura presentada contra el primer edil saliente, Antonio Miguel Enamorado, del PP, por nueve votos afirmativos de los concejales del PSOE (5), IU (dos), Compromiso por Lora (CcL, uno) y el concejal no adscrito --que figuraba en la lista de los 'populares' en las últimas elecciones y había sido capitular en el anterior mandato-- frente a los ocho del grupo municipal del PP.

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha celebrado este viernes un pleno extraordinario para someter a votación la moción de censura promovida por el PSOE, IU, Compromiso con Lora (CcL) y el concejal no adscrito derivado del PP, contra el alcalde popular, Antonio Miguel Enamorado, quien previamente había visto cómo la oposición tumbaba la cuestión de confianza que había planteado en torno a la aprobación del presupuesto de 2022.

Según ha informado el propio Antonio Miguel Enamorado, la moción de censura estaba firmada por los ediles del PSOE, IU, Compromiso con Lora (CcL) y el concejal no adscrito. La moción habría sido formalizada la tarde del domingo 19 de junio, fecha de las últimas elecciones autonómicas. Enamorado ha acusado a estos ediles de "traición" a la ciudadanía de Lora, toda vez que tras no prosperar la citada cuestión de confianza, Fran Carrasco, portavoz del grupo socialista, manifestaba que el PP había perdido la mayoría absoluta en el pleno, al declararse no adscrito el edil incorporado tras la renuncia de Eloy Tarno, otrora portavoz del PP. Aseguraba además que todos los grupos de oposición tenían "claro" que el popular Antonio Miguel Enamorado "no debe seguir" al frente del Ayuntamiento.

Días después, el PSOE reclamaba a Enamorado que renunciase tanto a la Alcaldía como a su acta de edil y abandonase la vida municipal, por haber provocado una situación de "desgobierno" en el Ayuntamiento. "El ego de Antonio Enamorado no le permite reconocer sus errores, dimitiendo y dejando a uno de sus compañeros del PP que siga como nuevo alcalde. Después de dinamitar su mayoría absoluta, tampoco le preocupa exponer a su partido a perder el gobierno municipal", consideraba el PSOE, mientras el alcalde acusaba a la oposición de "bloquear" la acción de gobierno.