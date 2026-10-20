Francisco Toscano cesa como subdelegado del Gobierno en Sevilla

Archivo - El subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha dispuesto el cese de su cargo, que venía ocupando desde enero de 2024, según consta publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ello, dado que figura como número tres en la lista del Comité Provincial del PSOE al Congreso de los Diputados y en relación al derecho de sufragio pasivo, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que establece como causa de inelegibilidad el ejercicio de la función de subdelegado del Gobierno.

No obstante, por el momento, no ha trascendido quién será el encargado en suceder a Toscano. El ex edil socialista de Dos Hermanas ocupó hace ahora casi tres años el puesto tras ser nombrado por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver.

Hasta febrero de 2023 fue su padre, Carlos Toscano, hermano de Francisco Toscano Sánchez, quien desempeñó el puesto.