Reunión del coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y los candidatos del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Sevilla Enrique Santiago y Engracia Rivera con representantes sindicales de empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera. - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y los candidatos del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Sevilla Enrique Santiago y Engracia Rivera se han reunido con representantes sindicales de empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera para abordar problemas de un sector en el que se trabajan jornadas de hasta 15 horas al día.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Antonio Maíllo, ha defendido el adelanto de la edad de jubilación para este y otros sectores de "trabajo penoso", como también lo son la construcción, la carga de bombonas y otros empleos de exigencia física.

Por su parte, Enrique Santiago ha incidido en que reuniones como esta acreditan "el trabajo sistemático del Frente Amplio por que se adopten medidas que mejoran la vida de los trabajadores".

Además, los trabajadores, para los que CCOO ha lanzado un calendario de movilizaciones, "sienten incertidumbre ante un posible cambio de Gobierno que dé al traste con los avances en la jubilación con coeficientes reductores de la edad de retiro que defiende el Frente Amplio".