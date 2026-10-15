El Gobierno de Alcalá (Sevilla) resalta su compromiso para impulsar la formación universitaria de la población mayor

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha participado de la apertura del Curso del Aula Abierta de Mayores en la Universidad Pablo de Olavide, una iniciativa de formación universitaria para personas mayores de 50 años que posibilita, desde hace dos décadas, clases presenciales para alumnado alcalareño en la propia ciudad gracias a la colaboración entre el Consistorio y la UPO.

En este sentido, el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha destacado "el compromiso del Gobierno municipal por seguir promoviendo la formación continua y permanente de la población mayor como medio para facilitarles su pleno desarrollo como personas, mejorar su calidad de vida y fomentar su participación activa en nuestra comunidad".

"Son muchas las personas que no tuvieron oportunidad de estudiar y ahora, gracias al Aula Abierta de Mayores, tienen la posibilidad de cumplir sus sueños, de aprender y de crecer porque la enseñanza no tiene edad", ha abundado.

El Aula Abierta de Mayores dirigida a mayores de 50 años, se puso en marcha en esta localidad en el curso 2005/06. En su primer año registró 34 matriculaciones y actualmente cuenta con una media de entre 160 y 170 alumnos y alumnas cada año, cifra que visibiliza la medida del crecimiento de este programa universitario.

De hecho, el próximo día 29 de octubre tendrá lugar en el Distrito Norte el acto de apertura del curso exclusivamente para el alumnado de Alcalá. El Aula Abierta para Mayores constará de seis cursos, desde de primer a cuarto curso, más los cursos de continuidad (primero y segundo).

MATERIAS A TRATAR

En ellos, el alumnado ha adquerido conocimientos de Literatura, Historia, Biología, Derecho, Psicología... en clases impartidas por profesores locales y de la UPO en el IES Leonor de Guzmán.

"En la edad en la que otras personas piensan en dejar de hacer cosas, ellos y ellas se enfrentan al reto de estudiar, de aprender y adquirir nuevos conocimientos formando parte de una experiencia académica única. Bien por entretenimiento, bien para continuar enriqueciéndose o para cumplir un sueño pendiente; son parte de un programa formativo que tiene muchas ventajas, entre ellas también la de establecer nuevas relaciones y colaborar para alcanzar objetivos", ha explicado el delegado.

Igualmente, el responsable municipal ha apuntado a la responsabilidad de la administración local con la educación y la formación de las personas mayores de Alcalá a través de distintos programas, entre ellos el Aula Abierta de Mayores, además de los talleres en la Universidad Popular y los cursos que se ofrecen en los centros de adultos.

En contexto, además de Alcalá de Guadaíra, otras localidades también participan de esta iniciativa y han estado presentes en el acto de apertura del curso 2026-2027: Almensilla, Aznalcóllar, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Casariche, Castilleja de la Cuesta, Dos Hermanas, El Viso del Alcor, Gerena, Gilena, Gines, Herrera, La Algaba, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Alcor, Pedrera, Pilas, Salteras, Santiponce y Tomares.