El Gobierno destina 20 millones en medidas antirruido en la A-49 por Camas, Tomares, Castilleja y Bormujos (Sevilla)

Archivo - Imágenes de la salida de Sevilla por la A-49 - MARÍA JOSÉ LÓPEZ (EUROPA PRESS) - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la formalización del contrato de casi 20 millones de euros (IVA incluido) para la implantación de medidas contra el ruido en la autovía A-49 en los términos municipales de Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos (Sevilla).

Según ha explicado en una nota, la actuación afecta al tramo entre los kilómetros 0 y 4,465, y consiste en la sustitución del pavimento existente por uno fonoabsorbente y la instalación de más de dos kilómetros de pantallas acústicas de hormigón. La intervención se realiza sobre un tramo de la autovía A-49 con dos calzadas de tres carriles cada una que discurre por un entorno urbano con edificaciones y desarrollos comerciales.

Las pantallas están formadas por postes metálicos separados cuatro metros entre sí, salvo en ciertas zonas concretas con separación de dos metros porque las acciones del viento son mayores. Estos perfiles sirven de soporte a los paneles de hormigón. Los postes metálicos se unen a la cimentación por medio de placas de anclaje soldadas a los propios postes en su base.

Las cimentaciones varían en función del espacio existente en cada emplazamiento para poder cumplir con los requisitos de los sistemas de contención, existentes o a disponer, así como los de drenaje existentes.

Dichas cimentaciones pueden ser de pantallas sobre pilotes con viga de atado superior en la que se embeben los propios pilotes, cimentadas sobre muros de contención existentes, ancladas a barreras New Jersey existentes o sobre pórtico, empleadas sobre las estructuras existentes de la propia autovía.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 29 meses, según señala el contrato cuya formalización anuncia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Dirección General de Carreteras. Las obras se han adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Probisa Vías y Obras SLU, Construcciones Maygar SL y Construcciones y Obras Verosa SLU, con un importe de 19,98 millones de euros.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha indicado que esta obra forma parte de la segunda fase del Plan de Acción contra el Ruido (PAR) en la autovía A-49 en la provincia de Sevilla. La acción se integra en el programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado, en el que ha invertido más de 214,17 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Sevilla.