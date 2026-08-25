Gobierno destina 6,4 millones a 67 municipios para contratar a desempleados en proyectos contra las borrascas

Archivo - Recursos de oficinas Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destinado hasta un máximo de 6,4 millones de euros en ayudas a 67 Ayuntamientos sevillanos para la contratación de personas desempleadas en proyectos para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por las borradas del pasado invierno.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, el Real Decreto 608/2026 que regula esta nueva ola de subvenciones ha establecido que las subvenciones buscan cubrir la "necesidad urgente de contribuir a la necesaria reconstrucción y recuperación de las zonas dañadas" mediante la ejecución de obras y servicios de interés general y social, lo que contribuirá a la "normalización del desarrollo de la actividad socio-económica en los municipios afectados", además de facilitar trabajo a personas desempleadas.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado que estas subvenciones directas se concederán por medio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y supondrán una contribución complementaria a los más de 230 millones de euros recibidos anteriormente, entre las contribuciones a los agricultores y ganaderos, y a las Corporaciones locales.

Asimismo, Toscano ha destacado que las distintas vertientes que cubre este nuevo programa de ayudas a Sevilla, al contribuir en el marco de la recuperación, el laboral y la protección social. "Es el compromiso del Gobierno de España de acompañar a los municipios afectados hasta recuperar la normalidad y conseguir que los recursos públicos lleguen allí donde más se necesitan", ha añadido.

Para establecer el importe que recibirán los Ayuntamientos, el Gobierno ha tenido en cuenta la población, el paro registrado y el coste de los daños, así como el número de contratos, su duración y el tipo de jornada a realizar, de manera que los parados que resulten contratados lo serán por un mínimo de tres y un máximo de seis meses.

De esta manera, las Corporaciones locales de la provincia de Sevilla tendrán "garantizados" 5,35 millones de euros, a los que se suman 1,07 millones de cuantía adicional "para el supuesto de que lo solicitado como subvención garantizada sea inferior al presupuesto disponible indicado".

Las personas contratadas tendrán que reunir el requisito de estar desempleadas, que figuren como demandantes de empleo en los registros de los servicios públicos de empleo y cuando sean puestos de trabajo que no requieran cualificación, se dará referencia a menores de 30 años y mayores de 52; mientras que en los trabajos cualificados "se favorecerá la primera experiencia profesional".