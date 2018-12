El Gobierno de Tomares condena la violencia machista y avisa que la moción de la oposición no tenía consenso

Publicado 29/11/2018 18:21:28 CET

Llama a "no utilizar" políticamente la lucha contra la violencia de género

TOMARES (SEVILLA), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno popular del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), encabezado por José Luis Sanz, ha manifestado este jueves su "absoluto rechazo" a la violencia de género, replicando al PSOE, Sí Se Puede y el PA que votó contra debatir por vía de urgencia la moción de tales fuerzas por el Día Internacional contra la Violencia Machista porque los gestos institucionales en tal aspecto necesitan el "máximo consenso" de las fuerzas políticas y el citado texto no contaba con el apoyo de toda la corporación. Por eso, ha llamado a "no utilizar" políticamente la lucha contra la violencia de género.

Como se ha informado, durante el pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Tomares, PSOE, Sí Se Puede y el PA han intentado promover por vía de urgencia una condena a la violencia de género, después de que el texto no prosperase como declaración institucional al no apoyar algunos fragmentos el concejal no adscrito escindido de Ciudadanos, Faustino Rodríguez.

No obstante, la moción no habría superado el trámite de urgencia y por ende no habría sido debatida ni votada, porque en el marco de dicho mecanismo, el PP y el edil no adscrito han votado en contra de admitir el debate y votación del citado texto.

En ese sentido, frente a las críticas de los grupos de oposición, que acusan al PP de "sucumbir" al citado edil no adscrito supuestamente "colaborador" de VOX por intereses electorales ante los comicios autonómicos del domingo, fuentes del Gobierno local del PP han indicado a Europa Press que el mismo rechaza "absolutamente" la violencia machista.

Para los populares, dicha lacra es un asunto "tan grave" que los gestos institucionales necesitan "el máximo consenso de los partidos", extremo que no se daba en el caso del texto propuesto para el pleno ordinario de este jueves. Al respecto, precisa el Gobierno local que incluso el alcalde estableció "un receso" en el pleno para intentar que se llegase a un acuerdo respecto al documento en cuestión, sin que se alcanzase tampoco un consenso.

Por eso al no mediar unanimidad en torno al citado texto, los populares justifican su actuación alegando que el texto esgrimido por PSOE, Sí Se Puede y PA no contaba con el acuerdo de todos los concejales de la corporación, llamando a "no utilizar" políticamente un asunto de tanto alcance como la lucha contra la violencia de género.