Greg Clark: "Ponerle precio a la Plaza de España es una tirita; les diría que cobren una tasa lo más alta posible"

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El urbanista británico Greg Clark ha afirmado este viernes en Sevilla, donde ha participado en el Hay Festival Fórum, que "ponerle precio a la Plaza de España es una tirita que se pone. Una vez que tienes claro qué turismo quieres, déjalos entrar y cobra una tasa de turismo, alta si se puede", ha dicho.

Asesor urbanístico en más de 400 ciudades de todo el mundo, Greg Clark ha analizado junto al periodista Miquel Molina el futuro de los grandes espacios urbanos en un mundo que, para el año 2080, tendrá a 10.000 millones de personas habitando en sólo 10.000 ciudades, según los expertos.

Calificado por Molina como "un médico de urgencias" para ciudades en crisis, Clark ha reconocido que "una ventaja de haber visitado tantas ciudades es que quizás tenga la capacidad de ver las patologías o enfermedades específicas que encierran. Todas las ciudades necesitan su antibiótico, pero también sus células madre con las que poder regenerarse".

Clark ha participado en la Fundación Valentín de Madariaga en la segunda jornada del Hay Festival Fórum Sevilla, que se celebra en la ciudad hasta el domingo con la coorganización del Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Banco Sabadell. En una ciudad como Sevilla, "amenazada por un calor extremo en verano", como le apuntó Molina, Clark ha querido destacar lo que para él son "los tres principales desafíos a los que se enfrentan actualmente los espacios urbanos: el cambio climático, el acceso a la vivienda y la estrategia económica de la ciudad". Es más, se atrevió a señalar que "las ciudades son las grandes víctimas del cambio climático".

Además de recomendar a Sevilla que "use la sombra como estrategia de ciudad" --"existe una amplia gama de innovaciones tecnológicas para ayudar a las ciudades a reducir y absorber el calor--, Clark se ha referido a otro de los grandes desafíos en los que se encuentran inmersos las grandes ciudades españolas: el turismo y la gentrificación.

Más allá de rechazar el aumento exponencial de turistas en los entornos urbanos, el experto ha sido contundente: "Dime sólo una ciudad del mundo que no tenga una sólida economía del turismo. Esto no es un indicador de un problema o una debilidad. Al contrario: produce muchos beneficios estratégicos, como la mejora de la conectividad, recursos culturales, un aumento de demanda para los espacios verdes. El turismo tiene que ser algo que enriquezca la ciudad, y un elemento tractor para que haya más gente dispuesta a cofinanciar los productos culturales de la ciudad".

"La clave está en el concepto de capacidad de carga, entender el turismo como algo que la ciudad pueda asumir. Si vas a traer a más personas a tu ciudad, hay que subir la capacidad de carga, porque si no vas a subir precios y vas a bajar calidad. Hay que crear una campaña de marketing, una coalición de hoteles, restaurantes y empresas de servicios y que entre todos se pongan de acuerdo en los turistas que quieren y los que no", continuó.

"Ponerle precio Plaza de España, por ejemplo --dijo sin ser preguntado al respecto--, es una tirita que se pone. Una vez que tienes claro qué turismo quieres, déjalos entrar y cobra una tasa de turismo, alta si se puede, que permita que la ciudad se active y sea atractiva para ese turista", señaló.

En su opinión, las ciudades como Sevilla necesitan "una coalición de todas las personas que tienen intereses en el turismo para ver cómo se pasa de un turismo de poco valor y mucho consumo a una ciudad de medio valor y medio consumo, no todos queremos ser Mónaco", dijo, para continuar con sus consejos especialmente dirigidos a los alcaldes: "Los responsables políticos tienen que mirar a los hoteleros a los ojos y decirles 'os estáis cargando la ciudad'. El exceso de turismo daña el atractivo de la ciudad, hay que elevar la oferta, subir el precio", dijo sin titubeos.

No obstante, Greg Clark, según le anotó también Molina, es un defensor de la gentrificación, de la que dijo que "no es excesivamente mala". "¿Qué es la gentrificación? Es cuando personas de ingresos altos se van a ciudades con ingresos medios o bajos. Eso no tiene por qué ser malo. La buena gentrificación es cuando gracias a este movimiento, la gente originaria de ese entorno, con bajos ingresos, mejora y se queda. La mala es cuando la gente de allí sale. La buena gentrificación se puede dar, pero para eso hace muchísima falta una buena estrategia en políticas de vivienda".

Para finalizar, Greg Clark apremia a que las ciudades vayan ya por delante de estos problemas que para él son irrefrenables: "Los desafíos de la vivienda, del problema del turismo y la mala gentrificación son la consecuencia de no haber ido por delante de la curva de la urbanización, de no haber tenido una estrategia. Tenemos que ir pensando ya en ciudades de diez millones de personas e ir por delante".