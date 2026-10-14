Grupo Insur lanza al mercado 53 viviendas 'premium' en el barrio de Nervión de Sevilla

Imagen de la promoción 'Insur Alberia'. - GRUPO INSUR

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur, compañía referente del sector inmobiliario con más de 80 años de experiencia, ha lanzado al mercado 'Insur Alberia', su nueva promoción residencial de 53 viviendas 'premium' adscrita al distrito de Nervión de Sevilla.

Según han explicado desde Insur, el proyecto se ubica en la esquina entre las calles Juglar y José María Moreno Galván y ofrece viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con la posibilidad de ampliar hasta cuatro y cinco habitaciones, gracias a un diseño arquitectónico "flexible" que permite adaptarse a las preferencias y necesidades de los propietarios, ofreciendo así un producto personalizado.

Con una inversión global de 27 millones de euros, el complejo ha sido concebido para ofrecer una experiencia residencial "diferencial", en donde el diseño, el confort y la calidad de vida "se integran en perfecta armonía". Entre sus zonas comunes destaca un 'rooftop' con una piscina que está acompañada de un área 'chill-out' desde donde se pueden contemplar vistas a La Giralda y al centro de la ciudad.

A ello se suma un patio central con zonas ajardinadas que aportan "distinción, amplitud y serenidad". Desde la compañía han descrito el proyecto como "un oasis privado en pleno corazón de Sevilla que combina exclusividad, confort y unas vistas únicas, convirtiendo este proyecto en una oportunidad excepcional dentro del mercado 'premium' de la ciudad". El residencial se complementa con un parking subterráneo de 101 plazas.

El inicio de las obras está previsto para el segundo cuatrimestre de 2027 y permitirá generar unos 300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

APUESTA POR LA ZONA 'PRIME' DE SEVILLA

A través de este nuevo proyecto, Grupo Insur redobla su apuesta por el desarrollo de viviendas exclusivas en una de las zonas 'prime' "más privilegiadas" en la actualidad de Sevilla capital. Además de colegios, áreas comerciales, centros de salud y dotaciones urbanas, la zona dispone de una destacada red de transporte público.

Con una sólida trayectoria y una cartera activa de proyectos en desarrollo, así como suelo edificable destinado a futuras promociones, Grupo Insur se consolida como uno de los principales actores del mercado residencial de Sevilla. La compañía refuerza así su compromiso con la ciudad a través de un proyecto que aúna "confort, calidad de vida y un entorno privilegiado, ubicado en pleno corazón de la capital hispalense".