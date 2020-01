Guevara: "No se dan pasos en Tablada desde 2018 por sentencia. Esperamos recursos y se hará lo posible para ejecutarlo"

Publicado 17/01/2020 13:41:36 CET

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Transición Ecológica de Sevilla, el socialista David Guevara, ha afirmado que el desarrollo del parque periurbano en los terrenos de la dehesa de Tablada es un "objetivo estratégico de la ciudad" y que se hará "todo lo posible" para su ejecución, aunque ha reconocido que "no se han dado pasos desde 2018 ante la inejecutabilidad" de la sentencia sobre los suelos, por lo que se espera que se diluciden los recursos interpuestos para poder avanzar.

Guevara ha realizado esas afirmaciones en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del gobierno municipal tras la pregunta realizada por el portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, quien le ha cuestionado sobre las actuaciones llevadas a cabo este mandato para recuperar este parque.

"El último anuncio para este terreno de 360 hectáreas es de 2017, cuando el alcalde, Juan Espadas, presentó la primera fase de Tablada y en 2018 se produjo el auto de la Audiencia Nacional que declaraba inejecutable la última sentencia", explica Rojas, que recuerda que este parque es una de las medidas del Plan Respira.

Ante ello, Guevara ha llamado la atención sobre la "compleja situación con el entramado jurídico existente" e insiste en que el gobierno local "tiene intención de desarrollarlo". "El Ayuntamiento a partir de esa sentencia de 2018 no ha dado ningún paso porque la inejecutabilidad del fallo declarado por la Audiencia imposibilita implementar la solución que el Ayuntamiento ofreció al Ministerio hasta que éste pueda disponer de los terrenos", explica.

Así, indica que se está "a la espera de que se produzcan las sentencias de las demandas que se han puesto". Anteriormente, el Ayuntamiento había mandado un escrito al Ministerio de Medio Ambiente ofreciendo colaboración para su construcción una vez que se obtenga los suelos, además de llevar a cabo el posterior mantenimiento, "una línea que no pudo avanzar por la citada sentencia". También, se habían llevado a cabo reuniones con el promotor de los suelos en el anterior mandato.

"Es un objetivo estratégico de la ciudad, como recoge el Plan Estratégico Sevilla 2030, pero su desarrollo está supeditado a la disponibilidad de los suelos. De una forma u otra y antes o después el parque será una realidad porque la ciudad lo quiere y lo necesita y haremos todo lo posible para que se realice", sentencia.

Ante ello, Rojas le ha recriminado a Guevara que "no se han dado pasos, las relaciones con el Ministerio son a futuro y no ven viable la vía jurídica del promotor".

De su lado, Guevara ha insistido en que hay que esperar la resolución de los pleitos de los propietarios con el Ministerio de Defensa para que, una vez resueltos, el Ayuntamiento pueda desarrollar el parque. "Hasta que no se resuelva, no tenemos competencia", matiza, mostrándose dispuesto a sentarse con Defensa y con los propietarios para buscar una solución al conflicto, pero advierte de que "hasta que no haya sentencia que delimite esa franja de 200 metros considerada de dominio marítimo terrestre y que inejecuta la sentencia no podemos hacer nada".