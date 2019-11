Haze pide más posibilidades para jóvenes sin recursos que "ponen su esperanza de medro social en los estudio"

Actualizado 26/11/2019 16:11:10 CET

Discurso del rapero Haze tras ser reconocido como mejor expediente de la promoción 2017-2018 del Máster de Estudios Americanos - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

El rapero ha sido reconocido por la US por tener el mejor expediente de la promoción 2017-2018 del Máster de Estudios Americanos

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rapero Sergio López Sanz, conocido como Haze y nacido en 1978 en el barrio sevillano de Los Pajaritos, quien ha sido reconocido este martes por la Universidad de Sevilla (US) por tener el mejor expediente de la promoción 2017-2018 del Máster de Estudios Americanos, ha pedido a la Universidad que "proporcione más posibilidades a los jóvenes sin recursos, a esos jóvenes esforzados que ponen su esperanza de medro social en los estudios".

Así se ha pronunciado durante el acto de entrega de los Premios Extraordinarios Fin de Estudios Curso 2017-2018, que ha tenido lugar en la Iglesia de la Anunciación presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y en el que ha estado acompañado por los otros estudiantes de la Hispalense que han conseguido los mejores expedientes académicos de sus titulaciones.

En su discurso, titulado 'Solo el necio confunde valor y precio' y que ha pronunciado en representación de los premiados de Máster, Haze ha contado cómo en 2010, con 32 años, decidió prepararse la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años, y tras "una carrera musical de éxito", "doce o trece años sin estudiar" y "elegido el camino" de estudiar Filología, se preparó en un centro para adultos de Camas y consiguió superar "una nota media de siete con cincuenta" pese "al miedo al fracaso", lo que "le emocionó mucho".

Ha asegurado que unos meses después entró en la Facultad de Filología de la Hispalense, carrera que eligió porque "le encanta leer y escribir" y porque "no había tenido la suerte de estudiar a Góngora, Bécquer o Juan Ramón Jiménez", se colocó en primera fila e imaginó los comentarios de los compañeros de clase: "Illo, cabessa, ¿ese no es er Jase? Anda ya, si er Jase es un cani de mierda de Los Pajaritos, cómo va a está aquí... Se le parecerá, si acaso".

Pero ha añadido que la diferencia de edad "no evitó que hiciera amistades" y ha destacado que "entre los años 2011 y 2015, el tiempo pasaba, horas y horas de estudio, preciado tiempo, dedicado ahora a un propósito más noble, terminar mi grado universitario". No obstante, Haze ha señalado que "asignaturas como latín, gramática histórica o sintaxis fueron la menor de sus preocupaciones entonces, pues llegó un momento en el que ya no podía seguir pagando la hipoteca de su casa y cada año bajaba y bajaba el valor catastral del inmueble y, por tanto, el precio".

"Detrás, una carrera musical de éxito. Enfrente, una despreciable hipoteca. Delante, exámenes, evasivos exámenes. Y sí, a pesar de los pesares, pude vender la casa, saldar mi deuda con el banco y terminar mi carrera con un sobresaliente ocho con cinco", ha manifestado, para añadir que luego hizo dos másteres, uno de investigación, para la Facultad de Geografía e Historia, y otro, habilitante, el MAES, para tener la posibilidad de realizar oposiciones para el Cuerpo de Profesores de Secundaria en la materia de Lengua y Literatura.

En cualquier caso, el rapero ha apuntado que "además de universitario es rapero y flamenco y de Los Pajaritos" y ha manifiestado que si tan solo con decir que es rapero "podría evocar la imagen de un artista que se limita a escribir rimas simplonas, en muchas ocasiones, ripiosas, qué decir si además soy flamenco". Y ha agregado que si apartando del contexto la flamencología académica, además, "la parte flamenca de mi obra pone voz a los marginados de la sociedad, a los, por diversas circunstancias, olvidados, alejados por problemas económicos y socioculturales de la Escuela, ¿podría ser la universidad mi sitio?"

"Pero si además, me he criado en un barrio, que durante dos años consecutivos ha sido señalado por el Instituto Nacional de Estadística como el más pobre de España, que está viviendo un proceso de guetificación imparable, entonces, ¿podría ser la universidad mi sitio? Piensen por un momento que solamente el 2% de los habitantes de mi barrio logran terminar un grado universitario", ha añadido el artista, que ha subrayado que "son pocos", pero "grandes y enormes".

"LA UNIVERSIDAD NO DISTINGUE IDEOLOGÍAS NI CLASES SOCIALES"

"La universidad es mi sitio, el mío y el de todos los ciudadanos que, pues existen mecanismos que lo posibilitan, tengan la determinación de estudiar, vengan del barrio que vengan, del pueblo que vengan, de la ciudad o del país que vengan, porque la universidad ni distingue ideologías ni creencias ni clases sociales ni acentos ni nunca habrá de hacerlo por ser, como es, el templo de la sabiduría y del conocimiento", ha destacado.

Asimismo, ha pedido "por favor" a la institución académica que "proporcione más posibilidades a los jóvenes sin recursos de pertenecer a esta noble familia, a esos jóvenes esforzados que ponen su esperanza de medro social en los estudios", porque "ellos, nosotros, yo, también somos Universidad".

Por último, Haze ha felicitado a todos sus compañeros, y ha añadido que "esto no ha de servir de alimento para el ego, sino más bien debiera evocar la alta responsabilidad de saberse ejemplo para el resto de estudiantes y, en extensión, para toda la comunidad académica y, con ello, para la sociedad entera", a la par que ha añadido que "se siente satisfecho y agradecido con la preceptura de algunos profesores de esta ilustre institución" y "bendecido" porque

"desde santo sepulcro quiere creer que le escucha Gustavo Adolfo Bécquer".

Y ha terminado señalando que "se siente orgulloso, henchido de honor y honra, por tan valerosa hazaña", pues "como don Quijote en su 'Discurso de las Armas y de las Letras', no llegando yo ni siquiera a hidalgo, he tenido que ser hombre de armas y hombre de letras. De armas, ya que en la calle he tenido que defenderme, con valor, de los ataques de enemigos tan fieros como la ignorancia, la violencia y el estigma, saliendo vencedor sin menoscabo. De letras, pues pertenezco a la Academia y, sin embargo, también aquí he tenido que demostrar que la ignorancia, la violencia y el estigma, que, en ocasiones, pudieron ser causa de burla o menosprecio, se diluyeron, pues los estudios dignifican y enaltecen las almas. Por eso siempre digo que estudié en dos universidades, en la de la calle y en la de la academia, en la de las armas y en la de las letras".