Hermandad de la Macarena niega acuerdo sobre el traslado de Queipo aunque el columbario podría abrir una vía

La Hermandad de la Macarena ha afirmado que actualmente no existe ningún acuerdo sobre el traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano acogidos en su basílica, aunque entiende que la construcción del columbario "podría suponer en un futuro una posible vía de solución" al enterramiento del general golpista, una posibilidad que la hermandad estaría dispuesta a trabajar junto a la familia del fallecido, con la que aún no se ha tratado el tema.

"Este proceso no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y, además, no depende exclusivamente de la voluntad de la hermandad", advierte ésta en un comunicado, tras reiterar que cumplirá "siempre la legalidad vigente". En este sentido, incide en que "no existe acuerdo ninguno ni decisión sobre este asunto" y apunta a "una posible vía para avanzar en una solución consensuada sin plazo establecido", como sería la construcción del columbario.

Así, la hermandad explica que antes de Navidad de este año se prevé que se inicien los trámites para la construcción de un columbario, para el que "aún no se ha concretado un espacio físico para su emplazamiento".

Su desarrollo se abordará previsiblemente en la junta de gobierno de la Hermandad de la Macarena de la próxima semana, aunque se insiste en que "se trata de un espacio para el enterramiento de cualquier hermano de la Hermandad que lo solicite, una propuesta de la actual Junta de Gobierno absolutamente desvinculada" del asunto de Queipo.

Al respecto, agrega que la construcción del columbario abriría "en un futuro una posible vía de solución al enterramiento de Queipo de Llano que la Hermandad de la Macarena estaría dispuesta a trabajar junto a la familia del fallecido, propietaria de sus restos mortales y con la que aún no se ha tratado el tema".

"Este proceso no está ni siquiera iniciado, no tiene plazos y, además, no depende exclusivamente de la voluntad de la hermandad", recuerda, advirtiendo de que "no es más que una hipotética vía de solución sujeta a multitud de factores e imponderables y que aún no se ha iniciado".

Según subraya, "no se ha tomado ninguna decisión ni se tiene acuerdo alguno sobre el enterramiento de Queipo de Llano, no habiéndose acordado ninguna medida en su junta de gobierno ni en su cabildo general de hermanos". "Tampoco se haría sin informar previamente a los hermanos y al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo", concluye.